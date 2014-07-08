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Авария с участием четырех машин сковала Владивосток

8 июля 2014, 12:07
Автомобильный затор начинается с пригорода и тянется до Гоголя

Сегодня утром, 8 июля, многие автомобилисты не смогли вовремя добраться до работы. Последствием ДТП с участием нескольких автомобилей стала огромная пробка на Некрасовском путепроводе. Движение в сторону центра города сильно затруднено. Пробка начинается в пригороде, у станции «Чайка» и тянется до ул. Гоголя.

В дежурную часть ГИБДД города Владивосток поступило сообщение о ДТП с участием четырех машин. На место происшествия были направлены инспекторы ДПС.

Установлено, что автомашина "Ниссан Блюберд", за рулем которой находилась 27-летняя женщина-водитель, двигалась с улицы Гоголя в сторону проспекта 100 лет Владивостоку. В районе дома №90 на улице Некрасовской девушка не справилась с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовиком "Ниссан Дизель" и автомашиной "Ниссан Цефиро". От удара" Ниссан Цефиро" отбросило на маршрутный автобус "МАН".

Полицейские вызвали на место происшествия скорую медицинскую помощь и сотрудников МЧС. Медицинские работники осмотрели женщину-водителя "Ниссан Блюберд" и водителя"Ниссан Цефиро". Пострадавшие госпитализированы с различными травмами, пассажиры автобуса не пострадали.

На месте аварии инспекторы ДПС в ручном режиме регулировали движение, однако это мало помогало выправить ситуацию.

В настоящий момент автомобильное движение на месте ДТП восстановлено, но из-за большого скопления автомобилей осуществляется в замедленном режиме.

ZRPRESS.RU, Владивосток

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