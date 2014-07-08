Авария с участием четырех машин сковала Владивосток

Установлено, что автомашина "Ниссан Блюберд", за рулем которой находилась 27-летняя женщина-водитель, двигалась с улицы Гоголя в сторону проспекта 100 лет Владивостоку. В районе дома №90 на улице Некрасовской девушка не справилась с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовиком "Ниссан Дизель" и автомашиной "Ниссан Цефиро". От удара" Ниссан Цефиро" отбросило на маршрутный автобус "МАН".