Будущих сенаторов рекрутируют из числа приморцев

Согласно действующему законодательству, кандидатом на пост сенатора может быть гражданин, достигший 30 лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению. Теперь в закон добавлено положение о том, что кандидатом в сенаторы может стать также человек, проживший в совокупности 20 лет в регионе, который он будет представлять в Совфеде, но при этом он может не проживать постоянно в течение пяти лет подряд в субъекте РФ перед выдвижением.