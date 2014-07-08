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Будущих сенаторов рекрутируют из числа приморцев

8 июля 2014, 13:04
Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, который уточняет требования, предъявляемые к кандидатам на должность члена Совета Федерации.

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, который уточняет требования, предъявляемые к кандидатам на должность члена Совета Федерации: в верхнюю палату сможет выдвигаться гражданин РФ, проживший в совокупности 20 лет в регионе, который он будет представлять.

Согласно действующему законодательству, кандидатом на пост сенатора может быть гражданин, достигший 30 лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению. Теперь в закон добавлено положение о том, что кандидатом в сенаторы может стать также человек, проживший в совокупности 20 лет в регионе, который он будет представлять в Совфеде, но при этом он может не проживать постоянно в течение пяти лет подряд в субъекте РФ перед выдвижением.

Кроме того, в законе сделана оговорка о том, что он не распространяется на действующих сенаторов. Поэтому представитель Законодательного Собрания Приморья в СФ Вячеслав ФЕТИСОВ может сохранить свои полномочия вплоть до следующих выборов в краевой парламент в конце 2016 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Приморье#Политика
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