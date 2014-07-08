Доедут ли "распилы" из Приморья до Конституционного суда?

В апреле текущего года краевой парламент уже направлял обращение в адрес премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с просьбой повлиять на ситуацию с «распилами». Депутаты настаивали, что аннулирование госрегистрации «конструкторов» и «распилов» должно происходить только по решению суда, который сможет индивидуально подойти к каждому случаю. Однако изменений в ситуации ни депутаты, ни их избиратели не заметили: в адрес народных избранников продолжают идти обращения от автовладельцев, лишившихся права распоряжаться своими авто.