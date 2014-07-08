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Долги по зарплате на Камчатке превысили 150 млн рублей из-за одного предприятия

8 июля 2014, 13:19
Численность работников, перед которыми организации имеют задолженность, составляет 527 человек.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях всех форм собственности Камчатского края, по полследним данным, составила 150 млн 802 тыс. рублей. Об этом, как сообщает ИА КамИНФОРМ, говорилось в ходе очередного заседания межведомственной комиссии под председательством вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой. Было отмечено, что численность работников, перед которыми организации имеют задолженность, составляет 527 человек. Долги по заработной плате зафиксированы в 2-х муниципальных районах Камчатского края. По информации министра социального развития и труда Камчатского края Инессы Койрович, наибольшая часть задолженности приходится на предприятие, расположенное в Петропавловск – Камчатском городском округе. В ЗАО НПК «Геотехнология» размер задолженности составляет 144 млн. 820 тыс. рублей (96%) перед 427 работниками. Как отмечалось на предыдущем заседании комиссии, задолженность по заработной плате по полученной информации председателя Совета директоров и генерального директора ЗАО НПК планируется погасить равными долями в июне, июле и августе 2014 года. Работа предприятия будет возобновлена в июне текущего года. «Однако, к сожалению, в июне текущего года задолженность не снизилась, а наоборот, увеличилась с учетом начислений заработной платы», - сказала Инесса Койрович. По её словам, в Елизовском муниципальном районе весь объем задолженности приходится на ФГУП «Октябрьское» – 5 млн 982 тыс. рублей перед 100 работниками. Отчет конкурсного управляющего назначен к рассмотрению на 23 октября 2014 года. Особое внимание министр обратила на информацию Пенсионного фонда о недоимке на обязательное медицинское и пенсионное страхование, а также задолженность по пеням и штрафам, организаций бюджетной сферы. Общий долг на 1 июля составляет 8 млн. 140 660 рублей. «Наличие задолженности на предприятиях и в организациях говорит об отсутствии системной работы руководителей по ведению финансово-хозяйственной деятельности и ответственности за работников», - сказала Ирина Унтилова.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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