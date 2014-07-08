zr.media
ГлавноеВсе новости

Электроэнергия с Сахалина может уйти в Японию

8 июля 2014, 16:27
Энергетики рассматривают варианты экспорта электроэнергии в Страну Восходящего солнца после запуска 4-й очереди Сахалинской ГРЭС-2

Энергетики рассматривают варианты экспорта электроэнергии в Страну Восходящего солнца после запуска 4-й очереди Сахалинской ГРЭС-2

ОАО "РАО ЭС Востока" (входит в холдинг "РусГидро") рассматривает варианты экспорта электроэнергии из России в Японию в рамках реализации проекта по строительству 4-й очереди Сахалинской ГРЭС-2.

Компания уже объявила открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по разработке предварительного ТЭО обоснования вариантов экспорта электроэнергии со строящегося объекта.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 20 млн рублей.

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 - один из четырех приоритетных инвестиционный проектов ОАО "РусГидро", осуществляемых совместно с холдингом "РАО ЭС Востока". Работы по созданию новых энергомощностей ведутся в рамках указа президента РФ о развитии дальневосточной энергетики. На эти цели государство в рамках докапитализации "РусГидро" выделило 50 млрд рублей.

Согласно проекту, установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность - 15 Гкал/ч. Годовая выработка будет достигать 840 млн кВт.ч.

Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет уголь сахалинских месторождений. Строительство объекта будет осуществляться с целью замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, а также увеличения общей мощности энергосистемы острова для обеспечения развития экономики.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

#Новости#Сахалин-3?#Сахалин Энерджи#Экспорт газа#Экспорт нефти Россия#Экспорт нефти#Сахалин-2#Россия - Япония#Экспорт в Белоруссию#Экспорт нефти в Европу#Экспорт бензина#Газпром-Экспорт#Сахалин-Хабаровск-Владивосток#Экспорт#Россия экспорт#Экспорт нефтепродуктов#Конкурс#Газопровод в Японию#СПН Сахалин#Экспорт в Китай#Китай экспорт#Либерализация экспорта СПГ#Либерализация экспорта#Энергомост в Японию#Япония#Газпромнефть-Сахалин#Сахалин Энержи#Сахалин - Хоккайдо#Индия экспорт#Сахалин-1#Экспорт СПГ#Сахалин#Экспорт угля#Экспорт нефти Китай#РАО ЭС Востока#РАО ЭС Восток#Энергетика#Дальний Восток#Рынки
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56