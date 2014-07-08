Электроэнергия с Сахалина может уйти в Японию

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 - один из четырех приоритетных инвестиционный проектов ОАО "РусГидро", осуществляемых совместно с холдингом "РАО ЭС Востока". Работы по созданию новых энергомощностей ведутся в рамках указа президента РФ о развитии дальневосточной энергетики. На эти цели государство в рамках докапитализации "РусГидро" выделило 50 млрд рублей.