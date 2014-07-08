Электроэнергия с Сахалина может уйти в Японию

Энергетики рассматривают варианты экспорта электроэнергии в Страну Восходящего солнца после запуска 4-й очереди Сахалинской ГРЭС-2
ОАО "РАО ЭС Востока" (входит в холдинг "РусГидро") рассматривает варианты экспорта электроэнергии из России в Японию в рамках реализации проекта по строительству 4-й очереди Сахалинской ГРЭС-2.
Компания уже объявила открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по разработке предварительного ТЭО обоснования вариантов экспорта электроэнергии со строящегося объекта.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 20 млн рублей.
Строительство Сахалинской ГРЭС-2 - один из четырех приоритетных инвестиционный проектов ОАО "РусГидро", осуществляемых совместно с холдингом "РАО ЭС Востока". Работы по созданию новых энергомощностей ведутся в рамках указа президента РФ о развитии дальневосточной энергетики. На эти цели государство в рамках докапитализации "РусГидро" выделило 50 млрд рублей.
Согласно проекту, установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт, установленная тепловая мощность - 15 Гкал/ч. Годовая выработка будет достигать 840 млн кВт.ч.
Топливом для Сахалинской ГРЭС-2 станет уголь сахалинских месторождений. Строительство объекта будет осуществляться с целью замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, а также увеличения общей мощности энергосистемы острова для обеспечения развития экономики.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток