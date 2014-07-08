ХК "Адмирал" будет готовиться в Финляндии и Чехии

Соседи из Хабаровска также начнут подготовку с медицинского осмотра с 11 по 15 июля. К 13 июля ХК "Амур" соберется в полном составе. Тренировки продолжатся до 3 августа, после чего хоккеисты отправятся в Чехию, где проведут несколько товарищеских встреч.