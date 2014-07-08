Крупнейший порт Дальнего Востока возвращается в "высшую лигу" российской рыбной логистики

По сути, создан настоящий транспортно-логистическийхаб, который объединяет морские терминалы ОАО «ВМРП» и «сухой порт ВМРП» в районе ст. «Угольная». «Сухой порт ВМРП» связан с морскими терминалами ОАО широкополоснойобъезднойдорогой (спасибо cаммиту АТЭС 2012 года) и находится в получасовойавтомобильной доступности от причалов и холодильника. Управление транспортным хабом производится единым диспетчерским центром, а автопарк ООО «ВМКТ» осуществляет перемещение контейнеров без выезда на транспортные магистрали города Владивостока. Производственная инфраструктура «сухого порта» включает открытые складские площадки на 7 гектарах, сеть собственных железнодорожных путей протяженностью 5,5 км, непосредственно примыкающую к Транссибирскойжелезнодорожной магистрали. Действующая инфраструктура уже сейчас позволяет отправлять в регионы России свыше 10 тысяч тонн свежемороженойрыбопродукции в месяц. Как сообщили в ЦФТО Дальневосточного отделения ОАО «РЖД», «в настоящее время это пока единственный пример стабильно работающего «сухого порта»: еженедельно происходит отправка двух ускоренных «холодных поездов» с рыбопродукцией». К тому же ОАО «ВМКТ» уже сейчас с использованием «сухого порта» обеспечивает отправку трех «сухих» ускоренных контейнерных поездов еженедельно. В планах компании дальнейшее развитие и выход на ежедневную отправку контейнерного поезда - либо «сухого», либо рефрижераторного. Это значит, что столь дорогая «к обеду» рыба доезжает, скажем, в Москву за 8-9 дней, а не за 20-30 дней по сравнению с традиционными рефсекциями.