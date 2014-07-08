Морская часть проекта "СПГ Владивосток" прошла общественные слушания

- Спасибо приехавшим из Владивостока специалистам, что они нашли время и сделали замечания по проекту. Я им благодарна за то, что они оказались небезразличными. Нужно, чтобы эти замечания были приняты во внимание и доработаны. Но нельзя перемещать этот проект в другое место, пусть он останется у нас, в нашем Хасанском районе. Плохо, когда наши дети не могут заработать на содержание своих семей. Я 14 лет отработала в детском саду, вырастила много детей, и мне небезразлична их судьба.