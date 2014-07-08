На Чукотке определены первые в этом году получатели грантов на создание своего дела

В Чукотском автономном округе определены два первых получателя в текущем году государственных грантов на создание своего дела. Как сообщила первый заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Елена Компаниец, решение было принято на прошедшем в минувшую пятницу заседании региональной Комиссии по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. – По итогам конкурсного отбора финансовую поддержку получат два начинающих предпринимателя Чукотки, которые ведут свою деятельность в посёлке Эгвекинот Иультинского района и в селе Нешкан Чукотского района. На представленные ими проекты по развитию традиционных видов деятельности народов Севера, в том числе рыболовства и морского зверобойного промысла, будет направлено 600 тыс. рублей, – рассказала Елена Компаниец. Она отметила, что предоставление грантов на поддержку малого бизнеса будет продолжено. В рамках подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» в текущем году в окружном бюджете на эти цели предусмотрены денежные средства в размере 1 млн. 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО. – 480 тыс. рублей, которые остались незадействованными в первой половине этого года, осенью будут распределены также на конкурсной основе в виде грантов начинающим предпринимателям. Кроме того, на эти цели мы ожидаем дополнительные средства из федерального бюджета. Сейчас Чукотка участвует в конкурсе, проводимом среди регионов. Сумма этой части грантов станет известна в августе, – обратила внимание Елена Компаниец. Она напомнила, что в 2013 году государственная поддержка была оказана 16 начинающим предпринимателям Чукотского автономного округа. В целом Комиссия распределила между бизнесменами региона 4 млн. 755 тыс. рублей, из которых 3 млн. 780 тыс. рублей были направлены из федерального бюджета. Елена Компаниец добавила, что для получения финансовой поддержки деятельность предпринимателей должна относиться к одному из шести приоритетных направлений: традиционные виды деятельности народов Севера, производство товаров народного потребления, сфера общественного питания, бытовые и иные услуги населению, консультационные и информационные услуги, социальное предпринимательство. Также для рассмотрения заявки требуется наличие полного комплекта необходимой документации и обоснованность представленных проектов.