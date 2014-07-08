На Дальний Восток пришел циклон

Чем почти каждый год отличается июль на Дальнем Востоке, так это чередой циклонов и атмосферных фронтов. Из-за них второй месяц лета обычно превращается в пасмурно-сырую вереницу дней, периодически сдабриваемую лучами солнца. В прибрежных районах усиливается влажность. Вот и в ближайшие дни во всех краях и областях региона ожидается переменная облачность, временами дождь – временами прояснение.
В среду во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается дождь. Хотя сырая и пасмурная погода возможна в столице Приморья ежедневно – одна влажность чего стоит... В дневные часы температура не превысит 18-22 градусов тепла. После захода солнца происходит понижение температуры до плюс 14-17.
Не очень сухо в эти дни у наших соседей в ХАБАРОВСКЕ – осадки здесь возможны в среду, четверг и субботу. Что касается дневной температуры, то она сохранится на уровне 21-26 градусов тепла. С наступлением сумерек воздух в городе на берегу Амура остывает до 16-20 выше нуля.
Еще больше дождей на этой неделе прогнозируется в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – они вероятны во вторник, среду, четверг и субботу. Дневной температурный фон не превысит 24-29 градусов тепла. Ночью температура в столице Амурской области понижается до плюс 17-22.
В четверг и пятницу дождливо будет в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. В дневное время воздух в столице островной области на этой неделе прогревается до 17-20 градусов тепла. С приходом ночи температура чуть понижается – до плюс 13-15.
Со среды по пятницу будут лить дожди и в МАГАДАНЕ. Дневная температура останется на уровне прошлой недели - 12-15 градусов тепла. Ночные температурные показатели в столице Магаданской области тоже останутся практически неизменными - 9-11 выше нуля.
Лишь один дождливый день, по мнению синоптиков, возможен на этой неделе в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Увы, это суббота. Дневная температура и в эту семидневку сохранится в пределах 13-18 градусов тепла. Ночами воздух в столице Камчатского края остывает до 9-12 выше нуля.
По данным Интернета.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.