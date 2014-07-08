На Дальний Восток пришел циклон

Чем почти каждый год отличается июль на Дальнем Востоке, так это чередой циклонов и атмосферных фронтов. Из-за них второй месяц лета обычно превращается в пасмурно-сырую вереницу дней, периодически сдабриваемую лучами солнца. В прибрежных районах усиливается влажность. Вот и в ближайшие дни во всех краях и областях региона ожидается переменная облачность, временами дождь – временами прояснение.