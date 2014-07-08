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На жителей дальневосточного региона может упасть ракета

8 июля 2014, 09:28
Из-за угрозы разлета фрагментов жителям рекомендовали не покидать 10-километровую зону вокруг своих населенных пунктов.

Ракету-носитель легкого класса «Ангара» вывезли из монтажно-испытательного корпуса. Она установлена на стартовой площадке космодрома Плесецк, сообщает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли. По данным источника, дата запуска ракеты будет утверждена на заседании госкомиссии, которое состоится 8 июля. По предварительной информации, «Ангара» взлетит 9 июля. Ракета не будет выводить объектов на орбиту. Спустя 21 минуту после старта макет полезной нагрузки вместе со второй ступенью должен попасть в заданный район полигона Кура на Камчатке, который находится в 5,7 тысячах километров от места старта. Ракета-носитель «Ангара» должна была взлететь 27 июня, однако тогда автоматика отменила запуск. Ракету сняли со стартового стола для проведения необходимых проверок. Из-за угрозы разлета фрагментов жителям Паланы и Усть-Камчатска рекомендовали не покидать 10-километровую зону вокруг своих населенных пунктов, сообщает ИА КамИНФОРМ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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