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Находка ищет здорового и опытного главу

8 июля 2014, 16:00
Дума Находки официально объявила о проведении конкурса на замещение должности главы администрации городского округа. Прием документов от кандидатов продлится до 21 июля.
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Выборы

Дума Находки официально объявила о проведении конкурса на замещение должности главы администрации городского округа. Прием документов от кандидатов продлится до 21 июля.

По условиям конкурса, на должность главы администрации может претендовать кандидат не старше 65 лет. Среди документов, которые соискателям необходимо представить на рассмотрение комиссии, - заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу.

В конкурсной документации указано, что будущий сити-менеджер должен иметь высшее профессиональное образование, опыт работы на руководящей должности не менее 7 лет либо шестилетний стаж на муниципальной или государственной службе. Дополнительным требованием является знание Конституции РФ, федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа, необходимых для исполнения обязанностей.

Помимо уже упомянутой медсправки, желающим принять участие в конкурсе необходимо будет представить сведения о своих доходах и имуществе, а также аналогичные сведения на членов семьи.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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