Находка ищет здорового и опытного главу

В конкурсной документации указано, что будущий сити-менеджер должен иметь высшее профессиональное образование, опыт работы на руководящей должности не менее 7 лет либо шестилетний стаж на муниципальной или государственной службе. Дополнительным требованием является знание Конституции РФ, федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа, необходимых для исполнения обязанностей.