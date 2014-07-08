Приморские депутаты не возражают против повышения Василия Усольцева

- В свое время я был в инициативной группе, которая вынашивала на согласовании вице-губернаторов. Прошло более десяти лет, и я первый попал под эту норму, - отметил Василий Усольцев. – Как бывший законодатель, я понимаю, что сильная законодательная власть – это сильная исполнительная власть. Поэтому постараюсь работать со всеми фракциями и со всеми депутатами.