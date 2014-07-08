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Приморские депутаты не возражают против повышения Василия Усольцева

8 июля 2014, 15:57
Формальная процедура его согласования на должность первого вице-губернатора завершится 30 июля

Краевой парламент становится «кузницей кадров» для администрации Приморья. Во вторник, 8 июля, комитет ЗС ПК по региональной политике и законности принял решение согласовать кандидатуру Василия УСОЛЬЦЕВА на должность первого вице-губернатора края. Подобная процедура согласования применяется впервые.

- Василий Усольцев – высокопрофессиональный, инициативный руководитель, который умеет принимать и реализовывать управленческие решения. Он требователен к себе и к подчиненным, - отрекомендовал коллегу депутатам вице-губернатор Александр РОЛИК. После такой рекомендации вопросов у парламентариев к назначенцу не возникло, тем более что многие депутаты лично знакомы с Усольцевым уже не первый год.

- Думаю, что это хорошая традиция, когда Законодательное Собрание готовит кадры для исполнительной власти, - поделился мнением председатель комитета по региональной политике и законности ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.

- В свое время я был в инициативной группе, которая вынашивала на согласовании вице-губернаторов. Прошло более десяти лет, и я первый попал под эту норму, - отметил Василий Усольцев. – Как бывший законодатель, я понимаю, что сильная законодательная власть – это сильная исполнительная власть. Поэтому постараюсь работать со всеми фракциями и со всеми депутатами.

По итогам голосования представители «Единой России» в комитете выступили в поддержку кандидатуры Василия Усольцева, а представители КПРФ при голосовании воздержались. Ожидается, что окончательное согласование кандидатуры Усольцева на пост первого вице-губернатора Приморья состоится в ходе сессии ЗС ПК 30 июля. Таким образом, Василий Усольцев станет еще одним вице-губернатором края, который имеет опыт депутатской работы. Ранее заместителями главы региона были назначены Сергей СИДОРЕНКО, Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ и Павел СЕРЕБРЯКОВ, являвшиеся депутатами ЗС ПК разных созывов. Вице-губернаторскую должность Василий Усольцев получил 28 января, а в середине июня перешел на место Сергея СИДОРОВА, который работал первым вице-губернатором Приморья с 2012 года.

Напомним, что процедура согласования кандидатур при назначении на должность первого вице-губернатора Приморья была введена в 2012 году. Кроме того, закон дополняется статьей, в которой краевой парламент вправе выразить недоверие должностным лицам администрации края, в назначении которых на должность Законодательное Собрание принимало участие.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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