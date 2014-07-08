Пьяные водители протрезвеют за решеткой

Госдума вот-вот должна принять поправки, которые резко ужесточат ответственность за пьяную езду. С 1 января 2015 года в колонию можно будет попасть уже за сам факт езды в нетрезвом состоянии.
Для виновников пьяных аварий со смертельным исходом вводится обязательный тюремный срок, пишет «Газета.Ru».
На прошедшей неделе комитет Госдумы РФ по конституционному законодательству и госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта, который резко ужесточает уголовную ответственность для пьяных водителей. Уже на следующей неделе документ, с большой долей вероятности, будет принят всеми депутатами во втором и третьем чтениях.
Поправки, внесенные депутатом от «Единой России» Ириной ЯРОВОЙ еще в декабре 2012 года, вводят обязательное лишение свободы для водителей, устроивших в пьяном виде смертельные ДТП.
В ходе обсуждения конфигурация законопроекта не раз менялась: одно время в самом тяжком случае пьяных водителей хотели сажать на срок до 15 лет лишения свободы.
Итоговый вариант оказался не столь жестким, но и он гарантирует колонию для нетрезвых автомобилистов в случае наступления особо тяжких последствий. Так, сейчас в случае аварии с одним погибшим пьяному водителю по ч. 4 ст. 264 УК РФ грозит лишение свободы на срок до семи лет. В случае принятия закона, в такой ситуации нарушителю будет грозить от двух до семи лет лишения свободы. То есть в законе появится нижний предел наказания, который гарантирует, что виновник не сможет получить чрезмерно мягкое наказание. В случае если погибших двое и больше, срок лишения свободы составит от четырех до девяти лет - сейчас по ч. 6 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание до девяти лет лишения свободы. Ужесточаются и другие статьи УК.
Правда, некоторые эксперты уверены, что ужесточение наказания количества пьяных водителей не уменьшит, а коррупция при этом усилится. Впрочем, это вовсе не повод отказываться от принятия давно назревших решений. У водителя, вздумавшего взять в руку рюмку перед тем, как он сядет за руль, должно, как говорится, «на подкорке засесть» осознание жутких последствий этого заведомо преступного поступка.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.