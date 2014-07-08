Пьяные водители протрезвеют за решеткой

Итоговый вариант оказался не столь жестким, но и он гарантирует колонию для нетрезвых автомобилистов в случае наступления особо тяжких последствий. Так, сейчас в случае аварии с одним погибшим пьяному водителю по ч. 4 ст. 264 УК РФ грозит лишение свободы на срок до семи лет. В случае принятия закона, в такой ситуации нарушителю будет грозить от двух до семи лет лишения свободы. То есть в законе появится нижний предел наказания, который гарантирует, что виновник не сможет получить чрезмерно мягкое наказание. В случае если погибших двое и больше, срок лишения свободы составит от четырех до девяти лет - сейчас по ч. 6 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание до девяти лет лишения свободы. Ужесточаются и другие статьи УК.