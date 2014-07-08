Россия возвращается к зимнему времени

После года ожесточенных споров о переходе на постоянное зимнее время Госдума все же приняла соответствующие поправки к законодательству.
26 октября 2014 года большинство россиян переведут стрелки часов, приблизившись на один час к Гринвичу. Жители Удмуртии, Самарской области, Камчатки и Чукотки переводить стрелки отказались: они не захотели менять привычный образ жизни, летнее время их устраивает. Специально для них на территории РФ введены два новых часовых пояса, пишет «Коммерсантъ».
Изменения к закону «Об исчислении времени» депутаты практически не обсуждали: парламентарии единогласно утвердили таблицу поправок к законопроекту, подготовленных ко второму чтению. В первом чтении документ был принят 10 июня, с тех пор его смысл не изменился: через четыре месяца, 26 октября 2014 года в два часа ночи, большинство россиян переведут часы на один час назад. Таким образом, Москва перемещается из четвертой временной зоны в третью (плюс три часа к Гринвичу). Сезонной смены времени не будет, как и сейчас. «Этот долгоиграющий сериал уже пора заканчивать,- заявил вчера глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей КАЛАШНИКОВ.- Люди не готовы жить еще одну зиму в тех условиях, в которых они жили последние три года».
Напомним, ежегодный переход на зимнее время отменил Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Последний раз стрелки переводились на час вперед с 26 на 27 марта 2011 года. В сентябре 2012 года президент Владимир ПУТИН заявил о возможности возврата зимнего времени, после чего Госдума начала спорить с Белым домом о необходимости перевода стрелок. Стороны ссылались на мнения различных ученых и институтов: в правительстве утверждали, что постоянное летнее время (темное утро и светлые вечера) позволяет экономить электроэнергию и не влияет на здоровье граждан, парламентарии же были уверены в обратном. Для поиска компромиссного решения была создана рабочая группа с участием вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА и вице-спикера Александра УКОВА.
Рабочая группа заседала дважды и решала, по сути, лишь судьбу часовых поясов. Сейчас их перечень утвержден постановлением правительства №725 от 2011 года. Теперь список будет указан прямо в законе, а постановление - отменено. «Мы фактически забрали у правительства функции по контролю времени»,- пояснил «Ъ» господин Калашников.
Кроме того, в рамках законопроекта планировалось, что некоторые регионы окажутся в соседних часовых поясах. В частности, Санкт-Петербургу изначально депутаты предложили отодвинуться на час от Москвы, однако регион выступил резко против и останется в одном поясе со столицей. Для отдельных регионов, не пожелавших переводить стрелки, депутатам даже пришлось ввести два новых часовых пояса (теперь их будет одиннадцать вместо девяти). В частности, Удмуртия и Самарская область должны были, по первоначальной версии, вместе с Москвой сдвинуться на час поближе к Европе. Отказ этих регионов от реформы привел к тому, что у них создается отдельный, третий часовой пояс (столичное время плюс один час). Таким образом, местные жители стрелки в октябре переводить не будут. Аналогичная ситуация с Кемеровской областью, которая переместилась в шестую зону (плюс четыре часа к Москве).
Категорически против перевода стрелок выступили власти Камчатки и Чукотки. «Особенности жизни на Камчатке - мало солнечных дней, но много пасмурных - всегда накладывали отпечаток на образ жизни местных жителей,- заявила вице-губернатор Камчатки Ирина УНТИЛОВА.- Перевод на зимнее время доставлял людям неудобство, а также создавал некоторые проблемы в обеспечении безопасности. Зимой темнело около 16:00, и детям приходилось в темноте идти с занятий, возвращаться с работы в темноте также проблематично». По ее словам, после того как в 2011 году власти ввели постоянное летнее время, «жизнь камчатцев вошла в нормальное русло», поэтому, когда речь зашла о переходе на зимнее время, местные жители и власти попросили Госдуму ничего не менять. «Летом этот дополнительный световой час будет важен для дачников и молодежи, а зимой он поможет людям проще и комфортнее организовать свою жизнь», - заявила госпожа Унтилова.
Единственный регион, который захотел прибавить не один, а даже два утренних часа,- Забайкальский край: местные жители будут жить по иркутскому времени, в седьмом часовом поясе (плюс пять часов к Москве). По словам депутата регионального заксобрания Андрея НИКОНОВА, сегодня многие школы Забайкалья начинают занятия с 8:00, «а по сути это шесть утра, дети первые два урока спят».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.