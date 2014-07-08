Россия возвращается к зимнему времени

Кроме того, в рамках законопроекта планировалось, что некоторые регионы окажутся в соседних часовых поясах. В частности, Санкт-Петербургу изначально депутаты предложили отодвинуться на час от Москвы, однако регион выступил резко против и останется в одном поясе со столицей. Для отдельных регионов, не пожелавших переводить стрелки, депутатам даже пришлось ввести два новых часовых пояса (теперь их будет одиннадцать вместо девяти). В частности, Удмуртия и Самарская область должны были, по первоначальной версии, вместе с Москвой сдвинуться на час поближе к Европе. Отказ этих регионов от реформы привел к тому, что у них создается отдельный, третий часовой пояс (столичное время плюс один час). Таким образом, местные жители стрелки в октябре переводить не будут. Аналогичная ситуация с Кемеровской областью, которая переместилась в шестую зону (плюс четыре часа к Москве).