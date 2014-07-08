Спасский комбинат асбестоцементных изделий перепрофилируют

Глава Приморского края Владимир Миклушевский в рамках рабочей поездки 7 июля посетил ряд предприятий Спасского района.
В первую очередь врио губернатора побывал на Спасском комбинате асбестоцементных изделий. Здесь его встретил управляющий компанией, который сообщил главе региона, что сегодня планируется перепрофилировать предприятие под производство сухих смесей.
«Проект пока в стадии разработки, но собственник готов вкладываться в развитие производства. Песок, который добывается в Спасске-Дальнем, лучше всего подходит для этого», - доложил он.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что у Спасского района большие перспективы в строительной отрасли.
Участники встречи задавали главе Приморья самые разные вопросы - от будущего крупных районных производств, до бытовых проблем. Так один из самых наболевших вопросов - тарифы на отопление, в Спасском районе они одни из самых высоких в крае. «Все дело в том, что сейчас все котельные здесь работают на дорогостоящем мазуте. Мы запланировали модернизацию третьей котельной. На эти цели предусмотрено 130 миллионов рублей. Кроме того, в муниципалитет скоро придет газ. Мы будем считать, что дешевле для потребителей - уголь или газ», - заявил Владимир Миклушевский.
После этого врио губернатора посетил свиноводческий комплекс «Мерси Трейд» - предприятие, которое лишилось всего поголовья из-за ящура. Сейчас вспышка ликвидирована, все попавшие в очаг животные уничтожены. Уже в конце августа-начале сентября на предприятие завезут более 2 тысяч голов племенного поголовья. В течение года предприятие восстановит мощности в полном объеме. Отметим, предприятия и владельцы личных подворий, пострадавшие от эпизоотии, получат компенсации за уничтоженных животных.
Владимиру Миклушевскому также продемонстрировали элеватор на 45 тысяч тонн и 4 силоса промежуточного хранения. Представитель компании отметил, что сейчас задача предприятия - перейти на более высокопротеиновые сорта кормов.
«Мы планируем увеличить производство, а в сентябре организуем праздник «День поля», где соберутся представители сельского хозяйства со всей России. Это также профессиональная площадка для обмена семенами новых сортов кормовых культур», - сообщил представитель компании.
ZRPRESS.RU, Владивосток.