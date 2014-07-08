Спасский комбинат асбестоцементных изделий перепрофилируют

Участники встречи задавали главе Приморья самые разные вопросы - от будущего крупных районных производств, до бытовых проблем. Так один из самых наболевших вопросов - тарифы на отопление, в Спасском районе они одни из самых высоких в крае. «Все дело в том, что сейчас все котельные здесь работают на дорогостоящем мазуте. Мы запланировали модернизацию третьей котельной. На эти цели предусмотрено 130 миллионов рублей. Кроме того, в муниципалитет скоро придет газ. Мы будем считать, что дешевле для потребителей - уголь или газ», - заявил Владимир Миклушевский.