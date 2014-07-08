У главы Минвостокразвития не было стереотипов в отношении Дальнего Востока

Это же касается и прикладного полевого аудита площадок, которые больше всего подходят для создания территорий опережающего развития (ТОР). Нам поступило более 400 предложений от субъектов, которые сами даже до конца не понимали, что нужно, они вкладывали в эту идею свое представление. Сегодня у нас отобрано 14 площадок с большим потенциалом и с высокой степенью возможности в ближайшее время реализовать на них идею ТОР. Их нужно обустроить, решить вопросы особого режима их функционирования - и можно предложить инвесторам. Это такие низко висящие плоды, которые могут вызреть и дать результаты: способствовать развитию экономики, увеличению налогов, созданию рабочих мест, улучшению жизни дальневосточников.