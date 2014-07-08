zr.media
ГлавноеВсе новости

Угольный терминал в северокорейском Раджине официально откроют 18 июля

8 июля 2014, 18:02
На данном этапе основной объем составят грузы "Мечела".
Сюжет
Уголь

На данном этапе основной объем составят грузы "Мечела".

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и КНДР 18 июля введут в эксплуатацию терминал в порту Раджин.

Проект реализует совместное предприятие "РасонКонТранс", созданное в 2008 году с долевым участием ОАО "Торговый дом РЖД" (70%) и порта Раджин (30%).

"Мечел" сотрудничает с ОАО "РЖД Логистика", которое предоставляет услуги экспедирования транспортировки грузов, в частности через порт Раджин. Партнерство "Мечела" и группы РЖД длится уже около пяти лет.

Железнодорожный участок Хасан - Раджин официально открылся в сентябре 2013 года. В порту Раджин проведены строительно-монтажные работы, установлено оборудование.

Инвестиции в проект составляют около 9,5 млрд рублей. Проектом предусмотрена перевозка угля в объеме до 4 млн тонн в год. В дальнейшем прогнозируется увеличение грузопотока и расширение номенклатуры грузов, включая контейнерные.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Дмитрия ФОМИЧЕВА, ZRPRESS.RU .

#Новости#РЖД#Русский Уголь#Хасан-Раджин#Уголь#Транспорт#В мире#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56