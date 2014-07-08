Угольный терминал в северокорейском Раджине официально откроют 18 июля

Инвестиции в проект составляют около 9,5 млрд рублей. Проектом предусмотрена перевозка угля в объеме до 4 млн тонн в год. В дальнейшем прогнозируется увеличение грузопотока и расширение номенклатуры грузов, включая контейнерные.