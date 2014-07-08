В Приморье будущих нефтяников готовят со школьной скамьи

Вместе работники предприятия и школьники отмечают наиболее значимые события. Например, столь ожидаемый всеми выпускниками праздник – Последний звонок - в этом году традиционно прошел на территории нефтетерминала. Шефы накрыли для выпускников сладкий стол, а после чаепития настоящие и будущие нефтяники посадили березу в аллее Роснефть-классов. Высадка дерева в честь каждого выпуска Роснефть-классов тоже стала традицией – в аллее на территории предприятия уже четыре березки напоминают о прочном союзе школы и нефтетерминала.