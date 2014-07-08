В Приморье бывший вице-губернатор устроился на электрический стул

Вице-губернаторского места Владимир Балан лишился в конце прошлого года, уступив кресло приморскому «тяжеловесу» Василию УСОЛЬЦЕВУ. Как это часто бывает в таких случаях, отставнику подыскали почетную, но ничего не значащую должность - курировать работу по взаимодействию администрации Приморья с федеральными органами власти и работу представительства региона в Москве. Но и там строитель надолго не задержался. 18 июня врио губернатора Приморского края освободил Владимира Балана от «столичной» работы. Теперь экс-куратор строек АТЭС будет советовать энергетикам по вопросам капстроительства и взаимодействия с органами власти.