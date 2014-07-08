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В Приморье бывший вице-губернатор устроился на электрический стул

8 июля 2014, 14:00
Как стало известно газете "Золотой Рог", бывший вице-губернатор Владимир БАЛАН нашел новую работу.

Как стало известно газете «Золотой Рог», бывший вице-губернатор Владимир БАЛАН нашел новую работу в качестве советника ОАО «ДВЭУК».

Бывший заместитель командующего ТОФ после перехода в администрацию Приморья занимался вопросами земельных отношений и строительства, курировал строительство и работы по подготовке и проведению саммита АТЭС.

Вице-губернаторского места Владимир Балан лишился в конце прошлого года, уступив кресло приморскому «тяжеловесу» Василию УСОЛЬЦЕВУ. Как это часто бывает в таких случаях, отставнику подыскали почетную, но ничего не значащую должность - курировать работу по взаимодействию администрации Приморья с федеральными органами власти и работу представительства региона в Москве. Но и там строитель надолго не задержался. 18 июня врио губернатора Приморского края освободил Владимира Балана от «столичной» работы. Теперь экс-куратор строек АТЭС будет советовать энергетикам по вопросам капстроительства и взаимодействия с органами власти.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#АТЭС#Саммит АТЭС#Саммита АТЭС#Кадровый вопрос#Приморье#Бизнес
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