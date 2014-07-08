В Приморье хотят пустить под нож одно из крупнейших предприятий

А между тем бескрайние поля, теряющиеся за горизонтом, колосятся зерновыми. В этом году ООО «Новосельское» и ООО «Евгеньевское» засеяно несколько тысяч гектаров, на которых выращиваются как зерновые культуры, так и соя. Вообще, встреча с работниками сельхозпредприятий холдинга, среди которых есть, помимо молочно-товарной фермы, растениеводческие предприятия, свинокомплексы, убойный пункт, комбикормовый завод и многое другое, общение с людьми прямо на рабочих местах оставило сильное впечатление. Люди как будто сплотились вокруг руководителя во время беды. Практически везде: на поле, на ферме, в мастерских, в столовой, в самом свинокомплексе - люди, казалось, хотели, чтобы я услышала что-то очень важное для них. А говорили они о том, как после нескольких лет прозябания предприятие за последние полтора года стало буквально оживать. «Вы напишите, что у нас теперь появилась энергонасыщенная техника», - подсказывали мне работники в мастерских.