В Приморье хотят пустить под нож одно из крупнейших предприятий

Корреспондент «Золотого Рога» получил задание провести расследование странной ситуации, которая сложилась вокруг эпидемии ящура в Приморье
Решение посетить предприятия Приморского агропромышленного холдинга, и прежде всего «Спасского бекона», входящего в его структуру, возникло во время пресс-конференции в администрации края, когда журналистам был объявлен предполагаемый виновник распространения ящура в Спасском районе, обещаны встречные иски на компенсацию ущерба, принесенного администрации Приморского края, но возможности услышать отношение к происходящему руководителей самого «Спасского бекона» предоставлено не было.
Сомнения в том, что говорили чиновники, росло не только по причине односторонней подачи этой сложной ситуации, где столько пострадавших и, вероятно, заинтересованных в том или ином исходе дела сторон, но и потому, что редакция имела в распоряжении некоторые документы, увязать которые с услышанным оказалось сложной задачей. Общая картина никак не складывалась, а сама пресс-конференция только множила вопросы. В первые же дни после снятия карантина корреспондент «ЗР» отправился в Спасский район. Контролеры умывают руки
Надежды на то, что вот тут-то наконец все станет ясно, рухнули при первой же встрече с районными чиновниками. Опасения по поводу возможного разорения «Спасского бекона» и уничтожения одного из крупнейших сельхозпредприятий не только района, но и края, у главы и председателя Думы Спасского района Анатолия БРАНИЦКОГО вызвали только ответный вопрос: «А почему вас волнует потеря «Спасского бекона»?» Как оказалось, глава района не разделяет моих опасений по вполне объяснимой для него причине. С его слов, ООО «Спасский бекон» зарегистрировано в Хабаровском крае и все налоги уходят в соседний регион. Эта версия о хабаровской регистрации предприятия потом звучала из уст и главы администрации Спасского района Людмилы ВРАДИЙ, и начальника отдела сельского хозяйства Татьяны СИДОРОВОЙ. Это была первая нестыковка с теми документами, которые были у нас на руках.
Но неожиданности на этом не закончились. Как выяснилось, чиновники не готовы ничего существенного рассказать о самом «Спасском беконе», так как для них это, по словам главы района, «крайне закрытое предприятие, нет никаких сведений кроме статистических». И даже начальник отдела сельского хозяйства оказалась специалистом, который никогда не посещал сельхозпредприятие на подведомственной территории.
«Я работаю два года и знаю «Спасский бекон» как закрытое предприятие, на котором я ни разу не была в связи с тем, что эта территория закрыта для доступа специалистов администрации, - сказала Татьяна Сидорова. - Доступ есть только специалистам банка, которые непосредственно курируют залог».
И снова нестыковка с теми актами, которые есть у нас. Подпись Татьяны Сидоровой имеется на многих документах «Спасского бекона», оказавшихся в распоряжении редакции. Но, пожалуй, наибольший интерес в этой связи заслуживает акт обследования территории животноводческого помещения сельхозпредприятия ООО «Спасский бекон» от 25 мая 2014 года, который проводили все та же начальник отдела сельского хозяйства Т. Сидорова и специалист Р. Пацук. Сам по себе акт, зафиксировавший соблюдение необходимых санитарных норм, может быть, и не стоил бы особого внимания, если бы не его дата. Это обследование проводилось за два дня до того, как в СМИ раскрутили очередной скандал про то, что на свинокомплекс специалистов не пускают. И про то, что попасть туда они смогли только вместе с прокурором.
«Ветеринарный врач ветслужбы края - заведующий Чкаловской ветеринарной лечебницы В. Гордиевский 21 мая и 22 мая обследует ферму, измеряет температуру животных практически во всех корпусах фермы, составляет соответствующие описи, пишет, что клинически больных животных не выявлено, 25 мая Г. Сидорова и Р. Пацук - специалисты администрации Спасского района - работают в составе комиссии на ферме, а 27 мая в 19:20 их на ферму «не пустили». Наверное, они «не знали», что в столь позднее время на ферме остается только охрана. А утром 28 мая комиссия, куда входил и В. Гордиевский, ставит предварительный диагноз «ящур», - рассказывает хронику событий генеральный директор «Спасского бекона» Сергей ДЕРКАЧ. «Наши денежки уходят»
Я прибыла в Спасский район буквально в последние дни карантина. Район, переживший тяжелый стресс, понемногу приходил в себя. Еще не было распоряжений о снятии запрета на вывоз продуктов животноводства за его пределы, но хозяйства уже пребывали в ожидании скорого возвращения к прежней жизни. И считали убытки.
«У нас хорошие успехи, но, если бы молоко сейчас не выливали на землю, не было бы такого большого ущерба, - рассказала бригадир молочно-товарной фермы предприятия ООО «Новосельское», входящего в структуру Приморского агропромышленного холдинга, Надежда АХРУПОВА. - Наши денежки уходят. А так все отлично, особенно с кормами стало намного лучше. Молока коровы сейчас дают много. Ферма у нас оборудована доильными аппаратами, работают в общей сложности 18 человек. Все они наши сельчане. Вот только молоко девать некуда. Мы обращались к Т. Н. Сидоровой с просьбой о помощи. Она знает о нашей проблеме, часто приезжает на ферму. Но она не всесильна. В общем, помощи никакой».
А между тем бескрайние поля, теряющиеся за горизонтом, колосятся зерновыми. В этом году ООО «Новосельское» и ООО «Евгеньевское» засеяно несколько тысяч гектаров, на которых выращиваются как зерновые культуры, так и соя. Вообще, встреча с работниками сельхозпредприятий холдинга, среди которых есть, помимо молочно-товарной фермы, растениеводческие предприятия, свинокомплексы, убойный пункт, комбикормовый завод и многое другое, общение с людьми прямо на рабочих местах оставило сильное впечатление. Люди как будто сплотились вокруг руководителя во время беды. Практически везде: на поле, на ферме, в мастерских, в столовой, в самом свинокомплексе - люди, казалось, хотели, чтобы я услышала что-то очень важное для них. А говорили они о том, как после нескольких лет прозябания предприятие за последние полтора года стало буквально оживать. «Вы напишите, что у нас теперь появилась энергонасыщенная техника», - подсказывали мне работники в мастерских.
«Я здесь работаю 28 лет, - механизатора Владимира СКОРОБРЕХА я застала за работой прямо в поле. - По сравнению с прошлыми годами стало намного лучше. Зарплата своевременно выплачивается, поставка запчастей значительно улучшилась в зимний период во время ремонта, горючее поступает стабильно. Погода немного подвела. Ну а так я надеюсь на перспективу». В любимчиках не ходим
Честно говоря, отправляясь в поездку по сельхозпредприятиям, я ожидала, что встречать меня на полях будут растениеводы, прибывшие из соседней страны. Но этого не случилось. Как оказалось, иностранные рабочие на предприятии, конечно же, есть, но доля их в общей численности рабочих не столь значительна. Сегодня на предприятиях холдинга трудятся около 400 человек. Сам холдинг существенно сократился, потеряв часть предприятий после ЧС 2007-2008 годов и не получив никакой господдержки. Перспектива нового подъема появилась в 2013 году.
«Проектная мощность нашего свинокомплекса не менее 30 тыс. голов свиней в год, - говорит Сергей Деркач, - чтобы выйти на этот уровень производства, необходимо, чтобы единовременно на двух наших площадках содержалось не менее 17 тыс. голов свиней. Два года у нас не было финансирования, и мы старались просто сохранить то, что имели. Поголовье не росло. Ситуация была просто критической. С началом 2013 года со стороны Россельхозбанка начинается финансирование проекта, и мы приступаем к восстановлению имеющегося производства и реализации инвестиционных проектов».
За этот год было полностью обновлено поголовье животных, восстановлена и налажена вся технологическая цепочка производства свинины на свиноферме в с. Зеленодольском. Осуществлены работы по капитальному ремонту комбикормового завода, было приобретено самое современное оборудование у мирового лидера, по сути, создано новое, не имеющее аналогов инновационное производство. Комбикормовый завод, запуск которого планируется ориентировочно через месяц, кроме всего прочего, выполняет не только функции предприятия, перерабатывающего зерно местных сельхозтоваропроизводителей для нужд свинофермы, но и станет логистическим центром для продажи готовых кормов как на внутренний рынок, так и в соседний Китай.
Кроме того, в этом году был запущен убойный пункт на 45 тыс. голов с холодильниками на несколько сот тонн, очистными сооружениями и прочим необходимым, позволяющим по самым высоким мировым стандартам производить безопасную продукцию без ущерба для окружающей среды и населения. «Можно с уверенностью говорить о том, что подобных производств на территории Приморского края на сегодняшний день не существует» - считает Сергей Деркач.
Все предприятия «Спасского бекона», будь то свиноводческие фермы или убойный пункт, как все современные свинокомплексы, являются предприятиями закрытого типа. Его работники попадают в производственные помещения только через душ и переодевание, то есть все необходимые меры биозащиты неукоснительно соблюдены.
«Обвинения в наш адрес о том, что мы скрывали вспышку заболевания, не выдерживают никакой критики при изучении документов, - говорит генеральный директор предприятия. - Мы не входим в число любимчиков власти, поэтому любое наше обращение к госорганам, будь то выдача ветеринарной справки, либо какого-то согласования, или иного документа, всегда рассматривается только в соответствии с законом, очень формально и не допускается никаких послаблений. Никаких режимов наибольшего благоприятствования нам не создано и, наверное, не будет создано никогда. Поэтому ветеринарные врачи краевой ветеринарной службы работали у нас постоянно, доступ на ферму для проверяющих служб был открыт, и это подтверждается множеством документов, актов и в том числе камерами видеофиксации, установленными на наших предприятиях. Если вдруг проверяющие службы и чиновники что-то забыли, то мы можем им предоставить и DVD -диски, и документы.
Для власти мы открыты, я, как руководитель компании, неоднократно встречался как с руководством Приморского края в лице вице-губернатора Сидоренко С.П., директора департамента с/х Бронца А.А., так и руководителями муниципальных образований, на территории которых находятся наши предприятия. Поэтому обвинять нас в том, что мы закрыты, - это лукавство, а не видеть реальное производство и людей за ним - это преступление».
Продолжение следует.
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.