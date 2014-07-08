В Приморье празднуют День семьи любви и верности

Сегодня, 8 июля, Приморье вместе со всей Россией празднует День семьи, любви и верности. Во всех ЗАГСах Приморья вручают медали «За любовь и верность» семейным парам, которые прожили вместе более 25 лет, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.