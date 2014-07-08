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В Приморье празднуют День семьи любви и верности

8 июля 2014, 15:03
Во всех краевых ЗАГСах вручают медали "За любовь и верность" семейным парам, которые прожили вместе более 25 лет

Сегодня, 8 июля, Приморье вместе со всей Россией празднует День семьи, любви и верности. Во всех ЗАГСах Приморья вручают медали «За любовь и верность» семейным парам, которые прожили вместе более 25 лет, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Накануне Дня семьи, любви и верности в Приморье прошло более 150 мероприятий. Центром празднования стал ЗАГС Находки.

Здесь в торжественной обстановке с элементами русского свадебного обряда зарегистрировали четыре пары новобрачных, а также чествовали юбиляров семейной жизни.

Как рассказали в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края, семьи Макаровых, Костиных, Завизионовых, Борбот были награждены главной наградой праздника – медалью «За любовь и верность». Молодожены и юбиляры под музыкальное сопровождение образцового фольклорного ансамбля «Аленушка» запустили в небо голубей и «ромашки счастья».

Отметим, всего в Приморье 70 супружеских пар получили медали «За любовь и верность».

Также в регионе прошли «Парады детских колясок», ежегодная акция по благоустройству «Аллеи семейных надежд», торжественное вручение свидетельств о рождении «Здравствуй, малыш!», «Парады невест», конкурсы на лучшее семейное фото и другие», - отметили в департаменте.

Всероссийский праздник «День семьи, любви и верности», который отмечается 8 июля, с каждым годом становится все более масштабным и популярным в Приморье.

Напомним, за первые 6 месяцев этого года в Приморье зарегистрировано 7 299 браков. Это на 461 семью больше, чем в прошлом году.

ZRPRESS.RU, Владивосток

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