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В Приморье "Тигр" проходит самый сложный участок экологической тропы "Мыс Северный"
8 июля 2014, 18:20
Студенческий отряд "Тигр", организованный АНО "Центр "Амурский тигр", отработал первую неделю экологической вахты на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае.
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