В Приморский край потянулись большие инвестиции

Приморские проекты, которые вошли в перечень приоритетных инвестиционных проектов, сформированный Минвостокразвития: Восточный нефтяной комплекс (НК «Роснефть»), - объем внебюджетных инвестиций - 1 160 580 млн руб., бюджетных - 106 216 млн руб; Находкинский завод минеральных удобрений (Национальная химическая группа) - 366 493 млн руб. и 24 394 млн руб соответственно; Большой морской порт Зарубино (Группа «Сумма») 61 800 млн руб. и 8 409 млн руб.
Территории опережающего развития, которые планируется сформировать. В Надеждинском районе - промышленно-логистического типа (потенциальные инвесторы - ОАО «Надеждинское» (ООО «Инком ДВ»), SumitomoMitsuiRusBank, DaewooInternationalCorporation, SumitomoCorporation, BankofTokio-Mitsubishi, российские инвесторы). Зарубино - промышленно-логистический ( Группа «Сумма», ООО «Александр Хаус»). Остров Русский - научно-технологического, образовательного и рекреационного типа. Михайловский - агропромышленного типа (ОАО «АгроИнвест»). ВНКХ - промышленного типа (ЗАО «ВНКХ»).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.