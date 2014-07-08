В Приморский край потянулись большие инвестиции

Приморские проекты, которые вошли в перечень приоритетных инвестиционных проектов, сформированный Минвостокразвития: Восточный нефтяной комплекс (НК «Роснефть»), - объем внебюджетных инвестиций - 1 160 580 млн руб., бюджетных - 106 216 млн руб; Находкинский завод минеральных удобрений (Национальная химическая группа) - 366 493 млн руб. и 24 394 млн руб соответственно; Большой морской порт Зарубино (Группа «Сумма») 61 800 млн руб. и 8 409 млн руб.