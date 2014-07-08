Владимир Миклушевский поздравил жителей Приморья

Сегодня в Приморье мы стремимся поддержать каждую семью, создать условия для успешного развития и обучения всех маленьких приморцев. Особую благодарность хочу выразить многодетным родителям и тем, кто воспитывает приемных детей. Это великий труд и огромная ответственность, но в то же время самое большое счастье – видеть сияющие глаза детей и радоваться их даже самым маленьким успехам.