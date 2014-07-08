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Владимир Миклушевский поздравил жителей Приморья

8 июля 2014, 10:42
Сегодня Всероссийский День семьи, любви и верности.

Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья – самое главное в жизни каждого человека. Она учит нас любить и ценить друг друга, заботиться о близких. Рядом с родными людьми нам по плечу любые преграды. Именно в семье ребенок получает первые уроки уважения к старшим, открывает для себя мир, познает культурные традиции и духовно-нравственные ценности Родины.

Сегодня в Приморье мы стремимся поддержать каждую семью, создать условия для успешного развития и обучения всех маленьких приморцев. Особую благодарность хочу выразить многодетным родителям и тем, кто воспитывает приемных детей. Это великий труд и огромная ответственность, но в то же время самое большое счастье – видеть сияющие глаза детей и радоваться их даже самым маленьким успехам.

День семьи, любви и верности мы отмечаем в честь православных святых Петра и Февронии Муромских. Их история жизни до сих пор служит нам примером любви, верности и семейного счастья.

Дорогие друзья! Берегите свои семьи и будьте счастливы! От всей души желаю вам любви, взаимопонимания, мира, крепкого здоровья и благополучия! И пусть в ваших домах всегда звучит детских смех! Врио Губернатора Приморского края В. Миклушевский

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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