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Владимир Путин даст старт укладки "серебряного звена" БАМа

8 июля 2014, 10:33
В режиме телемоста президент РФ Владимир Путин 8 июля поздравит железнодорожников, работающих на Байкало-Амурской магистрали, с 40-летием со дня начала строительства БАМа, а также даст старт торжественной церемонии укладки "серебряного звена".

В режиме телемоста президент РФ Владимир Путин 8 июля поздравит железнодорожников, работающих на Байкало-Амурской магистрали, с 40-летием со дня начала строительства БАМа, а также даст старт торжественной церемонии укладки «серебряного звена» – секции железнодорожного полотна, символизирующей начало модернизации Транссиба и строительства новой железнодорожной ветки БАМа.

В рамках осуществления Плана строительства второго этапа БАМа, принятого правительством РФ, государство намерено инвестировать в железные дороги Дальнего Востока более 960 млрд рублей. По предварительным оценкам модернизация железнодорожных путей позволит увеличить их пропускную способность более чем на 70 млн тонн. Это поможет развитию экономики основных добывающих регионов и даст дополнительный импульс развития дальневосточном регионам.

Торжественная церемония укладки «серебряного звена» станет этапом в череде праздничных мероприятий 2014 года, большая часть которых пройдет в столице БАМа - Тынде. А старт юбилейным торжествам было дан в Москве, где состоялась международная конференция под названием «Байкало-Амурская магистраль: геоэкономика железнодорожного транспорта и её роль в развитии Сибири и Дальнего Востока», сообщает ЯСИА.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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