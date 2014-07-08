Владимир Путин даст старт укладки "серебряного звена" БАМа

Торжественная церемония укладки «серебряного звена» станет этапом в череде праздничных мероприятий 2014 года, большая часть которых пройдет в столице БАМа - Тынде. А старт юбилейным торжествам было дан в Москве, где состоялась международная конференция под названием «Байкало-Амурская магистраль: геоэкономика железнодорожного транспорта и её роль в развитии Сибири и Дальнего Востока», сообщает ЯСИА.