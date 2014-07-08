Владивосток получил подарки к Дню города

Еще одним подарком Владивостоку стало открытие 4 июля скульптуры Элеоноры ПРЕЙ. Памятник появился на ступеньках, ведущих от Почтового переулка к Светланской. Знаменитая американка, прожившая во Владивостоке более 30 лет на рубеже XIX-XX веков, вновь несет письмо на почту… «Благодаря сотням ее писем история Владивостока пополнилась ценнейшими деталями жизни и быта города. Но эта удивительная женщина осталась в истории нашего города еще и потому, что искренне любила Владивосток, создав его романтический образ. И дай бог, чтобы мы любили наш город не меньше, делая все возможное для его процветания», - сказал на церемонии открытия скульптуры Игорь Пушкарев.