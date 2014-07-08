Владивосток получил подарки к Дню города

Приморская столица отпраздновала 154-й день рождения
Праздничная неделя во Владивостоке была отмечена как торжественными мероприятиями, праздничным шествием и гуляниями, так и приятными подарками.
Так, на минувшей неделе Владивостоку полностью возвращен трамвайный маршрут №6 «Сахалинская - Минный городок». «Это большое событие для жителей Первомайского района и всего Владивостока, - отметил на церемонии открытия восстановленной линии глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. - Именно у этого маршрута имеется главное преимущество - он проложен по выделенной линии и не создает дорожных заторов. Благодаря этому он остается самым востребованным».
Возвращение трамвая № 6 оказалось для Владивостока делом непростым. Маршрут был приостановлен в мае 2011 года в связи с тем, что краевое предприятие «Приморский водоканал» начало прокладку по улице Борисенко очистных сооружений. Планировалось, что перевозка пассажиров до кольца Сахалинской возобновится уже в 2012 году. Однако «Примводоканал» не смог выполнить свои обязательства.
В ситуацию пришлось вмешаться главе города, и за работу взялись подрядные организации предприятия «Электрический транспорт». И вот долгожданный трамвай вернулся на линию.
Еще одним подарком Владивостоку стало открытие 4 июля скульптуры Элеоноры ПРЕЙ. Памятник появился на ступеньках, ведущих от Почтового переулка к Светланской. Знаменитая американка, прожившая во Владивостоке более 30 лет на рубеже XIX-XX веков, вновь несет письмо на почту… «Благодаря сотням ее писем история Владивостока пополнилась ценнейшими деталями жизни и быта города. Но эта удивительная женщина осталась в истории нашего города еще и потому, что искренне любила Владивосток, создав его романтический образ. И дай бог, чтобы мы любили наш город не меньше, делая все возможное для его процветания», - сказал на церемонии открытия скульптуры Игорь Пушкарев.
Автор скульптуры - владивостокский художник Алексей БОКИЙ. Новое памятное место появилось в городе благодаря меценатам - банку «Приморье».
В праздничные дни новой необычной подсветкой засияли деревья на проспекте 100-летия Владивостока - такую работу выполнили специалисты муниципального предприятия электрических сетей. А в районе бухты Тихой благодаря совместной работе администрации Владивостока и ОАО «Приморнефтепродукт» высажена целая новая роща - 154 ивы цельнолистной.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.