Водителей опять будут штрафовать за отсутствие техосмотра автомобиля

Региональные чиновники решили, что новая система ТО, действующая с 2012 года, себя не оправдала. Операторы техосмотра не несут фактически никакой ответственности и не торопятся выполнять свои обязанности исправно. А потому, по мнению депутатов, контроль за ТО надо передать другим.
Так, депутаты Калининградской и Мурманской областных дум внесли в Госдуму законопроект, который предполагает возрождение техосмотра автомобилей (ТО), передачу контроля за ним от страховщиков к специализированным организациям и введение санкций за отсутствие талона ТО.
Напомним, что реформа ТО началась в 2012 году, когда техосмотр забрали у ГИБДД и отдали Российскому союзу автостраховщиков (РСА) и страховым компаниям. В пояснительной записке к законопроекту авторы отметили, что операторы «за неисполнение своих полномочий не несут никакой ответственности». Это привело к резкому росту аварийности, связанной с технической неисправностью автотранспорта.
«Диагностические карты в большинстве случаев выдаются вместе с полисом ОСАГО без проведения реального ТО, а фактически его проходит не более 20% личного автотранспорта», - цитируют записку «Ведомости».
Авторы предложили передать контроль за ТО в Российский союз организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств, забрав эти функции у РСА. Кроме того, законопроект возвращает штрафы за отсутствие техосмотра для водителей: от 500 до 800 рублей в первый раз, от 5000 рублей до лишения прав на три месяца при повторном нарушении.
Гендиректор союза «Техэксперт» Сергей ЗАЙЦЕВ, и по совместительству один из инициаторов подготовки законопроекта, считает, что после реформы ТО один вид профессиональной деятельности стал подконтролен другому.
«В результате решается коммерческий интерес лишь одной из сторон, растут доходы у страховщиков, ответственность за качество и проведение осмотра технического состояния автотранспорта должен взять на себя новый союз, который объединит техников-экспертов и станции технического осмотра», - прокомментировал Зайцев изданию.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.