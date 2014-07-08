Водителей опять будут штрафовать за отсутствие техосмотра автомобиля

Авторы предложили передать контроль за ТО в Российский союз организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств, забрав эти функции у РСА. Кроме того, законопроект возвращает штрафы за отсутствие техосмотра для водителей: от 500 до 800 рублей в первый раз, от 5000 рублей до лишения прав на три месяца при повторном нарушении.