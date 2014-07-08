Вопрос о "столичном" статусе Владивостока снова отложен

Напомним, что законопроект «О статусе административного центра Приморского края» был внесен в ЗС ПК группой депутатов от «Справедливой России» и КПРФ несколько месяцев назад, однако до сих пор не был рассмотрен. Предыдущие попытки принять аналогичный документ, который предусматривает особый статус для Владивостока и выделение средств из краевого бюджета на осуществление городом столичных функций, заканчивались неудачей.