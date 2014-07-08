Вопрос о "столичном" статусе Владивостока снова отложен

Проект закона «О статусе административного центра Приморского края», дающий преференции Владивостоку, уже несколько месяцев «лежит» в краевом парламенте. 8 июля рассмотрение вопроса о статусе административного центра вновь было отложено на неопределенный срок по настоянию администрации Приморья.
Вопрос об особом статусе Владивостока предполагалось рассмотреть на заседании комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания. Однако при утверждении повестки законодательную инициативу исключили.
- Губернатор дал положительное заключение о необходимости принятия данного закона, - сообщила представитель главы региона в ЗС ПК Елена СМОЛЬНИКОВА. – Однако в последние месяцы был принят ряд важных федеральных законов, включая закон о местном самоуправлении.
По словам представителя губернатора, в связи с этим потребуется дополнительное время, чтобы еще раз оценить законодательную инициативу группы депутатов с учетом новых реалий.
Председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ уточнил, что в комитет поступило соответствующее письмо от Владимира Миклушевского, с просьбой отложить рассмотрение вопроса. Его коллега, председатель комитета по регламенту Константин МЕЖОНОВ, обратил внимание, что законопроект пока предлагается рассмотреть только в первом чтении. Однако большинство членов комитета по региональной политике предпочли удовлетворить просьбу врио губернатора Приморья и снять вопрос с рассмотрения на очередном заседании.
Напомним, что законопроект «О статусе административного центра Приморского края» был внесен в ЗС ПК группой депутатов от «Справедливой России» и КПРФ несколько месяцев назад, однако до сих пор не был рассмотрен. Предыдущие попытки принять аналогичный документ, который предусматривает особый статус для Владивостока и выделение средств из краевого бюджета на осуществление городом столичных функций, заканчивались неудачей.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.