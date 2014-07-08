Время работает против соперников врио губернатора Приморского края на выборах

За минувшую неделю конкурентов на выборах губернатора у Владимира Миклушевского не прибавилось. И, скорее всего, уже не прибавится – на то, чтобы выдвинуться, собрать и сдать подписи муниципальных депутатов и глав в свою поддержку, времени у политиков осталось меньше месяца – до 4 августа. Что касается ранее выдвинувшихся коммуниста Владимира ГРИШУКОВА и молодого жириновца Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, то они на данный момент лишь уведомили избирком о своем выдвижении. При этом самостоятельно собрать необходимые 150 подписей в поддержку своего кандидата – крайне сложная задача даже для КПРФ, не говоря уже о ЛДПР: обе партии не располагают достаточным количеством своих депутатов и глав.