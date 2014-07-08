Время работает против соперников врио губернатора Приморского края на выборах

Лидер предвыборной гонки за пост губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ остался единственным кандидатом, активно присутствующим в публичном пространстве.
В то время как его конкуренты еще несут документы в избирком, глава региона де-факто уже начал предвыборные поездки по краю. В этих условиях выдвинувшимся кандидатам остается рассчитывать не столько на приличный результат, сколько на собственную раскрутку в преддверии следующих выборов в краевой и федеральный парламенты…
За минувшую неделю конкурентов на выборах губернатора у Владимира Миклушевского не прибавилось. И, скорее всего, уже не прибавится – на то, чтобы выдвинуться, собрать и сдать подписи муниципальных депутатов и глав в свою поддержку, времени у политиков осталось меньше месяца – до 4 августа. Что касается ранее выдвинувшихся коммуниста Владимира ГРИШУКОВА и молодого жириновца Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, то они на данный момент лишь уведомили избирком о своем выдвижении. При этом самостоятельно собрать необходимые 150 подписей в поддержку своего кандидата – крайне сложная задача даже для КПРФ, не говоря уже о ЛДПР: обе партии не располагают достаточным количеством своих депутатов и глав.
Напомним, что 11 июня, выступая перед депутатами ЗСПК, врио губернатора Владимир Миклушевский пообещал создать равные условия для всех, кто пожелает участвовать в выборах. Таким образом, итоговое количество конкурентов главы региона зависит от него самого. Но пока Андрей Андрейченко и Владимир Гришуков заняты сбором «автографов» от муниципалов, Владимир Миклушевский только увеличивает свою фору – он уже фактически начал предвыборные поездки по Приморью, проводя выездные заседания администрации края в разных районах. Попутно врио губернатора не забывает об эффектных с точки зрения собственного позиционирования ходах – например, во время поездки в Ханкайский район Владимир Владимирович сел за руль трактора и отведал местного молока.
Оппозиционные кандидаты вряд ли смогут оказать существенное влияние на исход выборов, уверен политолог Виктор БУРЛАКОВ. Поэтому для них и их партий выборы-2014 станут скорее хорошей подготовкой к следующим выборам в Законодательное Собрание и Госдуму.
- Выборы губернатора были «спланированы» таким образом, чтобы максимально уменьшить возможности оппозиционных кандидатов повлиять на результат Владимира Миклушевского. Сконцентрировать ресурсы и реально «раскрутиться» в летний период им будет невозможно. Скорее всего, в этой ситуации оппозиционные партии будут действовать с прицелом на 2016 год, - говорит Виктор Бурлаков.
По мнению руководителя дальневосточного филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), бывшего вице-губернатора Приморья Александра ШЕМЕЛЕВА, кампания-2014 кардинально отличается от выборов 2001 года, когда никакого согласования интересов на стартовом этапе избирательной кампании не было. В целом же за последние годы Дальний Восток потерял свою электоральную уникальность и выборные кампании в регионах ДФО проходят так же системно, как и в большинстве остальных субъектов федерации, уверен эксперт.
Добавим, что уже на следующей неделе, начиная с 15 июля, выдвиженцы на пост губернатора могут предоставлять в Крайизбирком необходимые для регистрации документы. Одновременно кандидат обязан предоставить в письменной форме сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации. Сделать это можно будет до 4 августа включительно. В свою очередь, у избирательной комиссии будет 10 дней на принятие решения о регистрации кандидата либо о мотивированном отказе в этом. Таким образом, окончательный список претендентов на кресло губернатора Приморья станет известен не позднее середины августа. Предвыборная агитация в СМИ стартует с 16 августа. При этом опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и других исследований, связанных с проводимыми выборами, в СМИ будет запрещено с 9 сентября.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.