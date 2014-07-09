Банк "Приморье" добавил дивидендов

Акционеры банка «Приморье» на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года из расчета 160 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей. По итогам 2012 года банк выплатил 60 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, дивиденды увеличены в 2,7 раза.