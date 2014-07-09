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Банк "Приморье" добавил дивидендов

9 июля 2014, 14:55
Акционеры банка "Приморье" на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года.

Акционеры банка «Приморье» на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года из расчета 160 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей. По итогам 2012 года банк выплатил 60 рублей на акцию номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, дивиденды увеличены в 2,7 раза.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 40 млн рублей (8,3%) из чистой прибыли за 2013 год в размере 482 млн 752,691 тыс. рублей. Оставшаяся часть прибыли в сумме 442 млн 752,691 тыс. рублей оставлена в распоряжении банка.

Совет директоров в количестве 7 человек переизбран в полном составе: гендиректор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО, директор Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виктор БЕЛКИН, профессор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Людмила ВОТИНЦЕВА, председатель совета директоров ОАО «Находкинская БАМР» Сергей ПЕРЕДРИЙ, заместитель директора ООО «ЦЭММ» Маргарита ИЖОКИНА, бывший председатель правления банка «Приморье» Сергей БОГДАН и заместитель гендиректора ООО «Ратимир» по правовым вопросам Светлана ОВЧАРУК.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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