Бизнес-гороскоп: Ракам придется отстаивать свою позицию

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июля
Овен. У Овнов на этой неделе могут быть осложнения в отношениях с начальством. Возможно, вам придется отпроситься с работы пораньше по семейным обстоятельствам, что не понравится руководству. Между тем это удачное время для учебы, деловых контактов и торговли.
Телец. Тельцам на этой неделе станет труднее находить достоверную информацию, что негативно отразится на качестве принимаемых решений. Это не лучшее время для деловых встреч, учебы и поездок. Между тем ваши доходы могут вырасти в связи с получением выгодных заказов.
Близнецы. Близнецам рекомендуется действовать инициативно и изобретательно. Ваши интеллектуальные способности будут на высоте, что позволит вам находить нестандартные решения для сложных ситуаций. Не рекомендуется инвестировать деньги в какие-либо проекты.
Рак. Многим Ракам на этой неделе придется отстаивать свою позицию в условиях жесткого противостояния. Из-за этого неделя может превратиться не в сотрудничество, а в борьбу, причем результат, скорее всего, будет для всех минимальным. В этот период выгоднее действовать тайными дипломатическими методами, не демонстрировать открыто свои намерения.
Лев. Львам на этой неделе лучше не брать на себя большой объем работы. Физические нагрузки могут негативно сказаться на вашем здоровье и привести к ухудшению самочувствия. Ищите поддержку и опору среди единомышленников. Это удачное время для перспективного планирования.
Дева. Удачно складывается эта неделя для Дев, занимающих руководящие должности. В вашем распоряжении будет достаточное количество финансовых ресурсов для реализации своих проектов. Не следует увлекаться экспериментами и делать ставку на коллективные проекты.
Весы. Весам на этой неделе удастся преуспеть в профессиональном обучении. Ваши интеллектуальные способности будут на высоте, что позволит заполнить существующие пробелы в знаниях. Для карьерного роста неделя не подходит. Лучше всего сейчас скрупулезно заниматься выполнением текущих проектов.
Скорпион. У Скорпионов на этой неделе могут нарушиться деловые связи. Некоторые обещания окажутся неисполненными, что вызовет напряженность в отношениях. Между тем это удачное время для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами.
Стрелец. Стрельцам рекомендуется активнее развивать сотрудничество с деловыми партнерами. Возможны успешные переговоры и достижение компромиссных решений. Между тем следует быть осмотрительнее при принятии финансовых решений: не исключены убытки.
Козерог. У многих Козерогов, ориентированных на партнерское сотрудничество, эта неделя сложится довольно напряженно. Возрастает вероятность противоречий из-за распределения прибыли и права принимать те или иные решения. Между тем удача улыбнется офисным служащим.
Водолей. Водолеям, проходящим обучение в вузах или на курсах повышения квалификации, рекомендуется уделить особое внимание учебе. В этот период у вас усиливаются интеллектуальные способности и память, благодаря чему вам не составит труда усвоить большое количество учебного материала.
Рыбы. Здоровый консерватизм при решении профессиональных вопросов на этой неделе будет намного эффективнее всевозможных технических нововведений. Именно поэтому Рыбам следует придерживаться традиционных методов работы. Это не самое удачное время для оптовых торговцев и финансовых спекулянтов.
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Газета "Золотой Рог", Владивосток.