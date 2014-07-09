Бизнес-гороскоп: Ракам придется отстаивать свою позицию

Овен. У Овнов на этой неделе могут быть осложнения в отношениях с начальством. Возможно, вам придется отпроситься с работы пораньше по семейным обстоятельствам, что не понравится руководству. Между тем это удачное время для учебы, деловых контактов и торговли.