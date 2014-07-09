ДВЖД в первом полугодии сократила погрузку на 4,4%

Вместе с тем, по итогам первого полугодия перевозчик отмечает значительный рост объемов погрузки нефтепродуктов - на 6,6%, до 5,6 млн тонн, лесных грузов - на 16,6%, до 2,27 млн тонн, черного металла - на 40,6%, до 372,4 тыс. тонн, цемента - на 6,7%, до 524,3 тыс. тонн.