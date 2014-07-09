Государство будет экономить даже на Путине

Главе государства и его администрации в 2015г. будет выделено 10,2 млрд руб., в то время как в 2014 г. - 10,9 млрд руб. Премьер-министр и его аппарат получат в 2015 г. 5,6 млрд руб., в то время как в 2014 г. расходы на них составляют 6,3 млрд руб. В следующем году расходы на Госдуму будут увеличены с 7,8 млрд до 9,1 млрд руб. Совет Федерации в 2015 г. получит 4,4 млрд руб., а не 3,4 млрд, как в этом году.