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Иск о банкротстве "Приморского кондитера" отозван

9 июля 2014, 17:48
Теперь мировое соглашение предстоит утвердить в арбитражном суде Приморского края

Компания ООО «Объединённые кондитеры» отозвала иск о признании «Приморского кондитера» банкротом. Это стало следствием подписанного накануне мирового соглашения между сторонами, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Также благодаря соглашению с 14 до 6 миллионов рублей снижен долг за использование «Приморским кондитером» «советских» кондитерских брендов, права на использование которых принадлежат «Объединённому кондитеру».

Напомним, глава региона Владимир Миклушевский поручил урегулирование ситуации вокруг «Приморского кондитера» вице-губернатору Сергею Сидоренко.

Сергей Сидоренко провёл встречу, в ходе которой сумел привести стороны к консенсусу по вопросу использования товарных знаков на кондитерскую продукцию, права на которые зарегистрированы компанией «Объединённые кондитеры».

Теперь мировое соглашение предстоит утвердить в арбитражном суде Приморского края.

Напомним, с просьбой сохранить «Приморский кондитер» к главе Приморья Владимиру Миклушевскому в ходе «Большой встречи» обратились жители края.

Предприятие, чью продукцию любят поколения приморцев, должно быть сохранено, заявил в ходе «Большой встречи» Владимир Миклушевский.

Глава региона отметил, что существующее сегодня в этой сфере законодательство несправедливо.

«Рецептуру многих продуктов придумали у нас, в Приморье, а мы же теперь не можем её использовать», - отметил глава Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток

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