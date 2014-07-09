Какая зарплата считается "большой"?

Каждый четвертый из 3 000 опрошенных уверен в том, что его руководитель получает зарплату от 100 000 до 200 000 рублей! Каждый десятый полагает, что зарплата руководителя может легко доходить до 300 000 рублей, а еще столько же убеждены, что она превышает 300 000 рублей. В частности, 6% опрошенных считают, что их руководитель получает от 400 000 рублей! Рассуждая о зарплате руководства, только половина опрошенных считают зарплату начальства заслуженной, тогда как каждый третий уверен – зарплата неоправданно высокая, нужно понизить ее уровень!