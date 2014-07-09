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Крымская молодежь поступает в вузы Дальнего Востока

9 июля 2014, 16:02
Лучший вуз Сухопутных войск России побил десятилетний рекорд по количеству конкурсантов на место.

В этом году в Дальневосточном высшем военном командном училище (ВУНЦ «Общевойсковая академия ВС РФ», г. Благовещенск) зафиксировано рекордное количество желающих поступить на учебу в дальневосточный военный вуз.

На 324 места высшего и среднего профессионального образования претендуют около тысячи молодых людей. Впервые за 10 лет конкурс превысил три человека на место. Среди абитуриентов представители практически всех субъектов Российской Федерации, в том числе вошедшего в состав России полуострова Крым. Сдавать экзамены они будут наравне с остальными конкурсантами.

В этом году преподаватели училища как никогда отмечают повышенный интерес у молодежи к военной службе и большое желание молодых людей посвятить жизнь служению Родине.

Вступительные экзамены завершатся 24 июля. Списки поступивших в Дальневосточное высшее военное командное училище будут опубликованы в начале августа сего года, после подписания Министром обороны РФ приказа о зачислении.

Напомним, Дальневосточное высшее военное командное училище имени маршала Совестного Союза К. К. Рокоссовского по итогам прошлого учебного года было признано лучшим военным высшим учебным заведением Сухопутных войск Российской Федерации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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