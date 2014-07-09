Крымская молодежь поступает в вузы Дальнего Востока

На 324 места высшего и среднего профессионального образования претендуют около тысячи молодых людей. Впервые за 10 лет конкурс превысил три человека на место. Среди абитуриентов представители практически всех субъектов Российской Федерации, в том числе вошедшего в состав России полуострова Крым. Сдавать экзамены они будут наравне с остальными конкурсантами.