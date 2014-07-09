Нотариусы приступили к работе с электронными реестрами

В перспективе, с 1 июля 2015 года, в соответствующий реестр будут вноситься и скан-образы доверенностей. Таким образом, можно будет не просто узнать, была ли оформлена в действительности представленная доверенность, но и сравнить ее текст с текстом скан-образа. К сожалению, наши недобросовестные умельцы весьма преуспели в различных подделках документов: например, приходилось встречаться с такими документами, где подделывался срок его действия: было три месяца, стало два года и три месяца. Как-то гражданин пришел совершать доверенность в порядке передоверия, а наш технический работник выявил, что на подлинном бланке уничтожена старая запись и сделан иной текст. Электронные реестры, да еще со скан-образами документов, помогут минимизировать такие случаи.