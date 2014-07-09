Почему импортеры напали на российских рыбаков?

Импортную рыбу все чаще стали использовать в качестве продовольственного сырья для производства готовой продукции, отказываясь покупать российскую рыбу. Неслучайно крупнейшие импортеры рыбопродукции являются дочерними структурами иностранных рыбодобывающих компаний и используются этими компаниями для получения контроля над прибыльными сегментами российского рынка рыбопродукции, а также для получения в России гарантированных рынков сбыта для мороженой рыбы, добываемой иностранными компаниями. Кроме того, крупнейшие импортеры рыбопродукции имеют льготные контракты с иностранными поставщиками, что позволяет им получать продукцию без предоплаты, с отсроченным на полтора-два месяца платежом. В совокупности с упрощенной процедурой ветеринарного оформления импортной рыбопродукции это создает неоспоримые конкурентные преимущества для иностранных компаний (в том числе из стран, которые ввели экономические санкции против Российской Федерации).