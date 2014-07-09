Преображенской базе флота основной доход приносит промысел минтая

Другая проблема заключается в том, что в России не сформирована культура потребления морского ежа в отличие от соседней Японии, жители которой его любят и готовы приобретать. Например, в городе Отару создана инфраструктура, позволяющая доставлять этот продукт в свежем виде в любую точку страны. Мы пробовали развивать продажи ежовой икры на внутреннем рынке. Но пока потребителей этого продукта очень мало и объемы реализации небольшие. Тем не менее не отказываемся от ее производства и стараемся удовлетворить тот небольшой спрос, который всегда присутствует на рынке. Возможно, ПБТФ - единственная компания в стране, которая технологически уже накопила опыт работы с этим продуктом и которая легально поставляет его на российский рынок. Неслучайно сегодня ведем переговоры с японской корпорацией «Мицуи» о поставках на японский рынок замороженной икры морского ежа. Качество продукта японцев устраивает, но пока не можем договориться о цене. Если придем к согласию, то будем реализовывать продукт с добавочной стоимостью и создадим новые рабочие места. Это очень важно для нас, так как предприятие является градообразующим и несет на себе повышенные социальные обязательства по отношению к жителям района.