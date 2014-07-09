Приморье получит масштабный инвестпроект

По его оценке, строительство порта открывает для района хорошие перспективы, ведь сейчас у него есть только одно крупное предприятие - железнодорожная станция в Смоляниново, которая обеспечивает до 30% доходов районного бюджета. Теперь появится еще одно, ООО «Морской порт «Суходол», которое, еще не начав работу как таковую, выступает в качестве крупного плательщика в районный бюджет - по 600 тыс. рублей ежемесячной арендной платы за землю. СДС, как инвестор нового порта, уже оказывает муниципальному району значительную благотворительную помощь. В прошлом году, подчеркивает Виктор Михайлов, на средства СДС отремонтировали школу в Романовке, началось строительство новой спортивной площадки. В этом году Сибирский холдинг выделил 30 млн рублей (при общей стоимости 77,6 млн) на строительство первого в районе современного спортивного комплекса в поселке Смоляниново, остальные средства выделяют районные и краевые власти). «Хотя до этого наш район пять лет стоял в очереди на получение бюджетных средств, а первого мая будущего года будем его уже открывать», - не скрывает своей радости глава администрации. По его расчетам, Шкотовский район получит значительный прирост занятости с реализацией нового проекта - это около 1 тыс. человек, работающих в порту и на примыкающей к нему железнодорожной ветке. А этим работающим потребуется целый поселок со всей инфраструктурой: новое жилье, детские сады, школы.