Российские школы привяжут к воинским частям

- Возвращение шефства в том формате, как это было при СССР, - это хорошая идея. И не только воинские части, но и производства, заводы, фабрики, научные институты раньше таким образом шефствовали над учреждениями системы среднего образования, - заметила она. - Что касается воинских частей, то их шефство важно не только для профориентации, патриотического воспитания, но и с точки зрения формирования психики детей из неполных семей, которых сейчас довольно много. Многие ребятишки растут без отца, и для них шефы-военные будут воспитателями мужества и храбрости.