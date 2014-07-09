Российские школы привяжут к воинским частям

Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, которую возглавляет депутат Госдумы Виктор ВОДОЛАЦКИЙ, подготовила обращение к первому замглавы администрации президента Вячеславу ВОЛОДИНУ и министру обороны РФ Сергею ШОЙГУ по организации системы шефства за средними школами со стороны кораблей ВМФ России и воинских частей Российской армии. По мнению членов комиссии, тесное взаимодействие армии и школы сможет кардинально изменить отношение детей к службе в ВС РФ, а для многих станет профессиональным ориентиром в жизни.
Кроме этого, свои предложения по организации совместной работы Российской армии и системы среднего образования Виктор Водолацкий планирует довести до сведения главы государства Владимира ПУТИНА на ближайшем заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.
Комиссия предлагает использовать советский опыт работы военных частей со средними школами, при этом значительно расширив такое сотрудничество.
- Это хорошая, но забытая советская форма взаимодействия государственных институтов с молодежью, но только с новым подходом, с новыми мотивациями. Предполагается расширенное шефство. Не просто посещение школьниками части и поздравление военных, а постоянное общение, знание проблематики. Дети станут приезжать туда на весенне-летние каникулы, заниматься сдачей норм ГТО, военной подготовкой, - рассказал Водолацкий. - Это поможет в вопросах профориентирования, окончательно снимет проблему дедовщины, даст ребятам военно-патриотическое воспитание и установит моду на службу в армии.
Это не первое предложение по организации взаимодействия системы среднего образования и Российской армии. В конце июня этого года депутат Госдумы Роман ХУДЯКОВ (ЛДПР) предложил министрам обороны и образования ввести в средних школах предмет «Военно-патриотическое воспитание».
Статс-секретарь и заместитель министра обороны Николай ПАНКОВ заявил «Известиям», что ведомство положительно относится к идее возрождения шефства военных над школами на государственном уровне.
- В настоящее время мы проводим работу по организации взаимодействия некоторых воинских частей со школами в различных регионах, но если возрождение этой формы работы будет утверждено на законодательном уровне в федеральном масштабе, тогда работа, вероятно, будет более структурированной, - отметил он.
Член общественного совета Минобрнауки РФ и директор гимназии № 56 Санкт-Петербурга Майя ПИЛЬДЕС, комментируя эту инициативу, отметила, что в советское время было не только военное шефство в школах, но и научно-производственное, что давало свои положительные плоды.
- Возвращение шефства в том формате, как это было при СССР, - это хорошая идея. И не только воинские части, но и производства, заводы, фабрики, научные институты раньше таким образом шефствовали над учреждениями системы среднего образования, - заметила она. - Что касается воинских частей, то их шефство важно не только для профориентации, патриотического воспитания, но и с точки зрения формирования психики детей из неполных семей, которых сейчас довольно много. Многие ребятишки растут без отца, и для них шефы-военные будут воспитателями мужества и храбрости.
Бывший заместитель командующего объединенной группировкой на Северном Кавказе Борис ПОДОПРИГОРА рассказал «Ивестиям», что и сегодня некоторые гражданские учреждения сотрудничают с воинскими частями, но происходит это без государственного регламента.
- Практику сотрудничества можно встретить и сегодня, но она не регламентирована. Например, коллектив какого-нибудь завода по зову души может помогать воинской части, потому что там, возможно, служат выходцы с этого завода, какая-то школа на уровне личных договоренностей может водить туда экскурсии, - сообщает он. - Такое взаимодействие нужно возрождать и вводить в нашу культуру. В США такая практика существует давно. Например, ребята из школ отправляют свои рисунки солдатам. Это такой элемент человеческой поддержки. У нас с этой целью также будет полезно ввести шефство.
Армейское шефство в СССР было одной из технологий укрепления единства общества и Вооруженных сил и распространялось не только на школы, но и на другие организации. Традиция эта зародилась чуть менее века назад - с началом создания Красной армии - и потеряла свою актуальность и общегосударственный характер после развала Советского Союза.
ZRPRESS.RU, Владивосток.