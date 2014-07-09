Сахалин высадился в совете директоров "Авроры"

«В этом году планируется поступление еще двух машин, и до конца следующего года мы выйдем на планируемое количество воздушных судов этого типа. Некоторое время маршрутная сеть А319 будет поддерживаться самолетами Боинг 737, которые пока продолжают эксплуатироваться в авиакомпании.В региональном сегменте воздушных судов линейку канадских самолетов семейства Bombardier DHC-8 (серия Q200/300) мы планируем пополнить более свежими моделями этого же семейства на серию Q400 вместимостью до 80 мест. Об этом 18 июня, на очередной встрече губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием САВЕЛЬЕВЫМ и шла речь. Там, в частности, была достигнута договоренность о том, что первые машины должны начать поступать на Сахалин уже в третьем квартале текущего года», - отметил гендиректор «Авроры».