Счета для пожертвований пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке закрыты

Как сообщил генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации Юрий ГРИДНЕВ, закрытие расчетных счетов проведено Межрегиональной ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье» в соответствии с протоколом заочного голосования членов Межведомственной рабочей группы по координации получения и распределения гуманитарной помощи, поступающей в субъекты ДФО, пострадавшие от крупномасштабного наводнения, из других регионов России и зарубежных стран от 30.05.2014 г.