zr.media
ГлавноеВсе новости

Счета для пожертвований пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке закрыты

9 июля 2014, 19:09
Межрегиональная ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" сообщила о закрытии расчетных счетов, на которых аккумулировались добровольные пожертвования для оказания финансовой помощи пострадавшим от наводнения.

Межрегиональная ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» сообщила о закрытии расчетных счетов № 40703810208010201064 и № 40703840508010000003, на которых аккумулировались добровольные пожертвования для оказания финансовой помощи субъектам Дальневосточного федерального округа, пострадавшим от наводнения.

Как сообщил генеральный директор исполнительной дирекции Ассоциации Юрий ГРИДНЕВ, закрытие расчетных счетов проведено Межрегиональной ассоциацией «Дальний Восток и Забайкалье» в соответствии с протоколом заочного голосования членов Межведомственной рабочей группы по координации получения и распределения гуманитарной помощи, поступающей в субъекты ДФО, пострадавшие от крупномасштабного наводнения, из других регионов России и зарубежных стран от 30.05.2014 г.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Благотворительность#Паллиативная помощь#Скорая помощь#Сургутский центр социальной помощи семье и детям#Станция скорой помощи#Наводнение#Фонд помощи животным "Право на жизнь"#Помощь#Экономика#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56