Текучесть персонала в России достигнет своего пика в 2015 году

Эксперты пришли к выводу, что около половины сотрудников в мире не удовлетворены вознаграждением, не видят связи между вознаграждением и результатами деятельности, а также возможностей для роста и развития в тех организациях, где они работают. Они находят проблематичным взаимодействие внутри компании и не уверены в том, что могут достичь своих профессиональных и карьерных целей. «Высокий процент текучести по России может быть обусловлен несколькими причинами, - поясняет результаты Ирина ЧЕРНОЗУБОВА, руководитель центра исследований HayGroup в России. - Лояльность сотрудников организации напрямую коррелируется с вовлеченностью. В сравнении с другими странами уровень вовлеченности сотрудников в России ниже, чем в среднем по миру». Затормозила политика