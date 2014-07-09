Текучесть персонала в России достигнет своего пика в 2015 году

Исследователи считают, что в 2015 году Россия достигнет пика текучести персонала - 28% человек сменят работу. Практики бизнеса убеждены, что есть многие факторы, которые вынудят сотрудников задержаться. Но один подтолкнет к уходу, пишут «Ведомости».
Показатели текучести персонала во всем мире постоянно растут, пришли к выводу исследователи HayGroup, проанализировав данные по 5,5 млн сотрудников различных компаний в 25 странах.
Согласно глобальным прогнозам, к 2018 году текучесть вырастет до 23-24%. Это значит, что более 190 млн сотрудников во всем мире сменят место работы. В России пик текучести персонала, по прогнозу, будет достигнут в 2015 году - примерно 28%, считают исследователи. Замена одного сотрудника новым обходится компании в среднем в его 12-18-месячную зарплату.
Эксперты пришли к выводу, что около половины сотрудников в мире не удовлетворены вознаграждением, не видят связи между вознаграждением и результатами деятельности, а также возможностей для роста и развития в тех организациях, где они работают. Они находят проблематичным взаимодействие внутри компании и не уверены в том, что могут достичь своих профессиональных и карьерных целей. «Высокий процент текучести по России может быть обусловлен несколькими причинами, - поясняет результаты Ирина ЧЕРНОЗУБОВА, руководитель центра исследований HayGroup в России. - Лояльность сотрудников организации напрямую коррелируется с вовлеченностью. В сравнении с другими странами уровень вовлеченности сотрудников в России ниже, чем в среднем по миру». Затормозила политика
«Сегодня геополитическая ситуация нестабильна, люди стараются не менять работу, - считает Жанна ЛАРИОНОВА, руководитель департамента профессионального подбора кадровой корпорации ManpowerGroup. - Компании находятся в режиме ожидания, люди взвешенно меняют работу. Например, участились случаи, когда кандидаты с осторожностью принимают предложения иностранных компаний о работе, опасаясь каких-либо санкций в отношении этих компаний в будущем».
«У нас в целом не развита культура активного перемещения между регионами, население достаточно консервативное. К тому же сейчас рынок вообще не настолько активен и бодр, как был до 2008 г. Крупных новых проектов меньше, спрос на людей меньше. Так что предпосылок активизации текучки нет», - полагает Павел ПЛАКСИН, партнер WardHowell.
«Отношение к труду в последнее десятилетие планомерно меняется во всем мире. Число компаний увеличивается, а соответственно, и возможностей трудоустройства больше. Как следствие, растет независимость сотрудника от компании, снижается его преданность. Все больший акцент делается на достижение собственных целей и задач, а идеологическая составляющая работы уходит на второй план», - замечает Оксана САМОХИНА, руководитель группы подбора персонала кадрового агентства «Юнити».
В последние годы показатель текучести во многих компаниях снижается. Обратной стороной этого процесса становится война за таланты, отмечает Наталья БЕРЕЖНАЯ, HR-бизнес-партнер EfesRus. «Но риск потери высокопотенциальных сотрудников по-прежнему высок», - считает она.
«Сократилось время работы первых лиц в одной компании. Это общемировая тенденция, - подчеркивает Плаксин. - Сейчас первое лицо руководит компанией в среднем 3-5 лет, раньше этот показатель был 10 лет и более».
Есть отрасли, в которых традиционно текучесть персонала выше, чем в среднем по рынку, но даже с их учетом показатель в 28% для России в 2015 г. Самохиной кажется завышенным. Предпосылок, что ситуация будет резко отличаться от 2014 г., нет. «Сейчас мы наблюдаем сокращение текучести персонала, связанное с нестабильностью экономики в связи с политической ситуацией», - говорит она.
«В сфере медиа текучка всегда была, есть и будет, но если в среднем по отрасли она около 20%, то у нас в компании не превышает 15%, - гордится Владимир ВИНОГРАДОВ, президент холдинга Pro-Vision. - В новую систему мотивации несколько лет назад компания инвестировала 3% годовой выручки и пользуется плодами до сих пор».
В банке «Уралсиб» прогнозируют, что текучесть в следующем году немного превысит показатели 2014 г. и будет на уровне 25-26%. Индекс стабильности
«Кроме показателя текучести кадров важно анализировать и индекс стабильности персонала - сколько сотрудников остается с компанией на год, два и более лет, - считает Виктория ШУВАЕВА, директор департамента по работе с персоналом «Техносилы». - В частности, в компании за год может быть текучесть 50%, а индекс стабильности - 70%. Компания сохраняет свой костяк, и «текут» преимущественно сотрудники на одних и тех же должностях со стажем до шести месяцев».
Текучесть в ритейле традиционно выше средних значений по рынку, соглашается Шуваева. Снижение текучести для ее компании - одна из первостепенных задач и в этом году, и в следующем. Фактор босса
«Одним из ключевых факторов, влияющих на вовлеченность, является уверенность в лидерах компании. И здесь на основании анализа нашей базы данных по организационному климату мы видим, что каждый второй руководитель в России создает демотивирующий климат, - говорит Чернозубова. - Это ведет к тому, что у сотрудников появляется больше причин искать новую работу».
Действительно, в заботах о том, как снизить текучесть, главное - помнить, что коллектив состоит не только из сотрудников, но и из руководителей. «Наш опыт подтверждает: сотрудники приходят в компанию, а уходят от руководителей», - убеждает Шуваева.
Почти все проблемы, подталкивающие сотрудника к мыслям о смене работы, в первую очередь связаны с линейными руководителями, утверждают в HayGroup. Обеспечение позитивной коммуникации, понимание сотрудниками своего вклада, поддержка в ключевых рабочих вопросах - даже самая профессиональная служба персонала не в силах решить эти вопросы самостоятельно, но она может максимально поддержать руководителей, предоставив им полномочия, инструменты и информацию, необходимые для принятия решений.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.