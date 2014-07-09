ТУРНИФ недобрал улова, но остался с прибылью

Возьмем один из самых массовых и прибыльных объектов промысла дальневосточных рыбаков - минтай. В 2013 году ТУРНИФ добыл на собственных судах 69 тыс. 166,3 тонны ценной рыбы, недобрав по сравнению с 2012 годом 5,2 тыс. тонн. То же самое и по сельди: 13,924 тыс. тонн в 2013 году и 17,995 тыс. тонн годом ранее. В итоге добыча в целом за год сократилась на 3,4%, до 83,241 тыс. тонн. Выпуск товарной продукции сократился на 3,7%, мороженой рыбы - и вовсе на 7,4%.