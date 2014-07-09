Угольный терминал в Шкотовском районе Приморья будет закрытого типа

Глава Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 9 июля, в Шкотовском районе встретился с депутатами муниципального образования, сообщает www.primorsky.ru
Один из депутатов в ходе встречи поднял вопрос о строительстве угольного терминала в Шкотовском районе.
«Ходят слухи, что склад будет открытым. И все мы понимаем, что в таком случае пыль будет оседать на ближайших домах», - выразил свои опасения депутат.
Глава региона заявил, что строительство терминала будет вестись под жестким контролем. «Одно из главных условий реализации этого проекта - создание терминала закрытого типа. Я подписал распоряжение о введении жесткого контроля за чистотой воздуха. Приходя на территорию, инвестор должен приносить пользу. Экологические требования важны, ведь мы обсуждаем сегодня развитие туристической отрасли в этом районе», - акцентировал Владимир Миклушевский.
Глава края также подчеркнул, что имеет однозначную позицию по этому вопросу - угольный терминал не должен приносить никакого вреда экологии.
Напомним, глава Приморья Владимир Миклушевский подписал постановление Администрации Приморского края, которое вносит изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования.
В частности, существующие нормативы дополнены требованиями к перевалке и хранению пылящих и навалочных грузов только с использованием технологий, не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих вынос пыли во внешнюю среду.
Данные изменения вносят ограничения для всех инициаторов проектов, которые предполагают строить новые или реконструировать существующие терминалы под перевалку пылящих грузов.
ZRPRESS.RU, Владивосток.