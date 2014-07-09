Угольный терминал в Шкотовском районе Приморья будет закрытого типа

Глава региона заявил, что строительство терминала будет вестись под жестким контролем. «Одно из главных условий реализации этого проекта - создание терминала закрытого типа. Я подписал распоряжение о введении жесткого контроля за чистотой воздуха. Приходя на территорию, инвестор должен приносить пользу. Экологические требования важны, ведь мы обсуждаем сегодня развитие туристической отрасли в этом районе», - акцентировал Владимир Миклушевский.