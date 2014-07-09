В Приморье порт Зарубино ждет большое будущее

Участники рынка скептически оценивают проект с такими масштабами. «Раскачать китайцев, которые на самом деле очень заинтересованы в прямом выходе на приморские порты, будет очень тяжело. В свое время наши соседи рассматривали варианты вхождения в стивидорный бизнес Приморья, в том числе в порты Посьет и Троицы. Но при одном условии – получение контроля в проекте. Понятно, что китайской стороне такую долю никто не отдаст, тем более если проект будет реализовываться с участием государства», - говорит один из владельцев логистической компании.