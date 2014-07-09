В Приморье порт Зарубино ждет большое будущее

Как заявляют инвесторы, подписанные соглашения уже обеспечивают грузооборот почти на 90 миллионов тонн
Большой порт Зарубино, проект по созданию которого реализует в Приморском крае группа «Сумма», может начать работу уже в 2018 году. Комплекс расположится на 255 га, из которых 100 га - существующие земли и 155 га - вновь созданные. Общая длина причальных сооружений составит до 3 км, количество причальных стенок - 19.
Как заявил на презентации проекта в ходе Первого российско-китайского ЭКСПО в Харбине руководитель строительства порта Андрей ЗАГОРСКИЙ, идея порта - обеспечить транзит китайских грузов между северо-восточными и южными провинциями Китая. По оценкам участников проекта, до 60% грузооборота будет приходиться на это направление. Кроме того, 30% грузооборота придется на продукцию, которая ориентирована на экспорт из северо-восточных провинций Китая в страны АТР и Северную Америку.
Досье "Золотого Рога": В мае этого года в ходе визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Шанхай в присутствии председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА было подписано соглашение между группой «Сумма» и провинцией Цзилинь. В его рамках достигнуты договоренности по предварительной структуре и объемам грузопотоков китайских компаний и Китайской железнодорожной корпорации «Северо-Восточная Азия» через Большой порт Зарубино.
Участники рынка скептически оценивают проект с такими масштабами. «Раскачать китайцев, которые на самом деле очень заинтересованы в прямом выходе на приморские порты, будет очень тяжело. В свое время наши соседи рассматривали варианты вхождения в стивидорный бизнес Приморья, в том числе в порты Посьет и Троицы. Но при одном условии – получение контроля в проекте. Понятно, что китайской стороне такую долю никто не отдаст, тем более если проект будет реализовываться с участием государства», - говорит один из владельцев логистической компании.
Ожидается, что транспортировка контейнеров через новый порт в провинцию Цзилинь и из нее будет обходиться на $250 дешевле, чем при существующих транспортных схемах.
Андрей Загорский пояснил, что подписанные к настоящему времени соглашения с основными грузоотправителями обеспечивают грузооборот почти на 80 млн тонн. А за первый день российско-китайского ЭКСПО грузовая база увеличилась еще на 10 млн тонн за счет подписания соглашения с Хэйлунцзянской зерновой компанией.
Порт будет включать терминалы для перевалки зерна, контейнеров, накатных (ро-ро) грузов, а также генеральных и навалочных грузов.
Согласно презентации, контейнерный терминал будет переваливать 500 тыс. контейнеров в год на первом этапе, 1,5 млн тонн - на втором этапе, 2 млн тонн - на третьем этапе.
Универсальный морской терминал рассчитан на перевалку 25 млн тонн генеральных грузов.
Также запланировано строительство морского вокзала, который будет обслуживать до 1 тыс. пассажиров в день.
В составе порта - специализированный глиноземный терминал мощностью 2 млн тонн в год. Как пишет «Коммерсантъ», партнером «Суммы» по терминалу может выступить «РусАл». Сейчас «РусАл» ввозит через Дальний Восток до 1,5 млн тонн глинозема, в основном через порт Ванино. Хотя конфликтов у «РусАла» и управляющего портом «Мечела» нет, возможности перевалки могут снизиться, если часть причалов будет закрыта на реконструкцию.
В «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) также рассчитывают на существенный транзитный грузопоток после реализации проекта «Большой порт Зарубино», в рамках которого запланировано строительство крупного зернового терминала.
«На первом этапе мы рассчитываем на перевалку 10 млн тонн зерна, из которых 5-6 млн тонн придется на экспорт из сибирских регионов, соответственно, остальное - транзитный грузопоток», - заявил «Интерфаксу» врио генерального директора ОЗК Арам ГУКАСЯН.
По его словам, порт Зарубино может даже создать конкурентную логистику внутри Китая и урегулировать транспортные потоки внутри этой страны, где на северо-востоке бывает профицит грузов, на юге - их дефицит. «Наш будущий порт для этого идеален», - сказал он.
Потенциал транзита по схеме «Китай - Россия - Китай» оценивается в 1-3 млн тонн к 2020 году и до 5 млн тонн - к 2030 году.
Как считает Арам Гукасян, расширение экспортных возможностей России на Дальнем Востоке позволит также вовлечь в оборот неиспользуемые сельхозземли в сибирских и дальневосточных регионах.
«В настоящее время профицит зерна в Сибири составляет 3 млн тонн в год, если появится возможность реализовать его на экспорт, то это будет стимулировать расширение производства зерна на Востоке страны, а значит, и вовлечение в оборот неиспользуемых земель, - заявил он. - Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Омская области - это тот зерновой ареал, который реально может увеличить производство зерна».
В перспективе профицит зерна здесь может вырасти в 2-3 раза.
По оценкам экспертов, только в Сибирском федеральном округе в оборот может быть вовлечено до 3,5 млн га залежных земель. Кроме того, в грузовые экспортные потоки нового порта может быть включена и дальневосточная соя, производство которой в РФ последние годы растет и достигло 1,8 млн тонн.
Потенциальными покупателями российской сельхозпродукции являются страны АТР, которые последние годы наращивают закупки зерна и сои. Их импорт оценивается в 80 млн тонн в год. За последние 10 лет спрос на эту продукцию вырос на 40% и, как прогнозируют эксперты, будет увеличиваться на 4-5% в год.
Зерновой терминал порта Зарубино на первом этапе рассчитан на перевалку 10 млн тонн в год, на втором - 20 млн тонн, на третьем - 40 млн тонн в год. Суммарная емкость силосов составит 400 тыс. тонн, протяженность причальной линии - более 1,5 км.
Стоимость зернового терминала, который планируется построить в рамках проекта «Большой порт Зарубино» на Дальнем Востоке, может составить от $300 млн до $400 млн.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.