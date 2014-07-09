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В Приморье порт Зарубино ждет большое будущее

9 июля 2014, 15:38
Как заявляют инвесторы, подписанные соглашения уже обеспечивают грузооборот почти на 90 миллионов тонн

Как заявляют инвесторы, подписанные соглашения уже обеспечивают грузооборот почти на 90 миллионов тонн

Большой порт Зарубино, проект по созданию которого реализует в Приморском крае группа «Сумма», может начать работу уже в 2018 году. Комплекс расположится на 255 га, из которых 100 га - существующие земли и 155 га - вновь созданные. Общая длина причальных сооружений составит до 3 км, количество причальных стенок - 19.

Как заявил на презентации проекта в ходе Первого российско-китайского ЭКСПО в Харбине руководитель строительства порта Андрей ЗАГОРСКИЙ, идея порта - обеспечить транзит китайских грузов между северо-восточными и южными провинциями Китая. По оценкам участников проекта, до 60% грузооборота будет приходиться на это направление. Кроме того, 30% грузооборота придется на продукцию, которая ориентирована на экспорт из северо-восточных провинций Китая в страны АТР и Северную Америку.

Досье "Золотого Рога": В мае этого года в ходе визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Шанхай в присутствии председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА было подписано соглашение между группой «Сумма» и провинцией Цзилинь. В его рамках достигнуты договоренности по предварительной структуре и объемам грузопотоков китайских компаний и Китайской железнодорожной корпорации «Северо-Восточная Азия» через Большой порт Зарубино.

Участники рынка скептически оценивают проект с такими масштабами. «Раскачать китайцев, которые на самом деле очень заинтересованы в прямом выходе на приморские порты, будет очень тяжело. В свое время наши соседи рассматривали варианты вхождения в стивидорный бизнес Приморья, в том числе в порты Посьет и Троицы. Но при одном условии – получение контроля в проекте. Понятно, что китайской стороне такую долю никто не отдаст, тем более если проект будет реализовываться с участием государства», - говорит один из владельцев логистической компании.

Ожидается, что транспортировка контейнеров через новый порт в провинцию Цзилинь и из нее будет обходиться на $250 дешевле, чем при существующих транспортных схемах.

Андрей Загорский пояснил, что подписанные к настоящему времени соглашения с основными грузоотправителями обеспечивают грузооборот почти на 80 млн тонн. А за первый день российско-китайского ЭКСПО грузовая база увеличилась еще на 10 млн тонн за счет подписания соглашения с Хэйлунцзянской зерновой компанией.

Порт будет включать терминалы для перевалки зерна, контейнеров, накатных (ро-ро) грузов, а также генеральных и навалочных грузов.

Согласно презентации, контейнерный терминал будет переваливать 500 тыс. контейнеров в год на первом этапе, 1,5 млн тонн - на втором этапе, 2 млн тонн - на третьем этапе.

Универсальный морской терминал рассчитан на перевалку 25 млн тонн генеральных грузов.

Также запланировано строительство морского вокзала, который будет обслуживать до 1 тыс. пассажиров в день.

В составе порта - специализированный глиноземный терминал мощностью 2 млн тонн в год. Как пишет «Коммерсантъ», партнером «Суммы» по терминалу может выступить «РусАл». Сейчас «РусАл» ввозит через Дальний Восток до 1,5 млн тонн глинозема, в основном через порт Ванино. Хотя конфликтов у «РусАла» и управляющего портом «Мечела» нет, возможности перевалки могут снизиться, если часть причалов будет закрыта на реконструкцию.

В «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) также рассчитывают на существенный транзитный грузопоток после реализации проекта «Большой порт Зарубино», в рамках которого запланировано строительство крупного зернового терминала.

«На первом этапе мы рассчитываем на перевалку 10 млн тонн зерна, из которых 5-6 млн тонн придется на экспорт из сибирских регионов, соответственно, остальное - транзитный грузопоток», - заявил «Интерфаксу» врио генерального директора ОЗК Арам ГУКАСЯН.

По его словам, порт Зарубино может даже создать конкурентную логистику внутри Китая и урегулировать транспортные потоки внутри этой страны, где на северо-востоке бывает профицит грузов, на юге - их дефицит. «Наш будущий порт для этого идеален», - сказал он.

Потенциал транзита по схеме «Китай - Россия - Китай» оценивается в 1-3 млн тонн к 2020 году и до 5 млн тонн - к 2030 году.

Как считает Арам Гукасян, расширение экспортных возможностей России на Дальнем Востоке позволит также вовлечь в оборот неиспользуемые сельхозземли в сибирских и дальневосточных регионах.

«В настоящее время профицит зерна в Сибири составляет 3 млн тонн в год, если появится возможность реализовать его на экспорт, то это будет стимулировать расширение производства зерна на Востоке страны, а значит, и вовлечение в оборот неиспользуемых земель, - заявил он. - Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Омская области - это тот зерновой ареал, который реально может увеличить производство зерна».

В перспективе профицит зерна здесь может вырасти в 2-3 раза.

По оценкам экспертов, только в Сибирском федеральном округе в оборот может быть вовлечено до 3,5 млн га залежных земель. Кроме того, в грузовые экспортные потоки нового порта может быть включена и дальневосточная соя, производство которой в РФ последние годы растет и достигло 1,8 млн тонн.

Потенциальными покупателями российской сельхозпродукции являются страны АТР, которые последние годы наращивают закупки зерна и сои. Их импорт оценивается в 80 млн тонн в год. За последние 10 лет спрос на эту продукцию вырос на 40% и, как прогнозируют эксперты, будет увеличиваться на 4-5% в год.

Зерновой терминал порта Зарубино на первом этапе рассчитан на перевалку 10 млн тонн в год, на втором - 20 млн тонн, на третьем - 40 млн тонн в год. Суммарная емкость силосов составит 400 тыс. тонн, протяженность причальной линии - более 1,5 км.

Стоимость зернового терминала, который планируется построить в рамках проекта «Большой порт Зарубино» на Дальнем Востоке, может составить от $300 млн до $400 млн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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