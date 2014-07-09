Владивостокцы собирают гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины

- На Юго-Востоке живут все мои близкие и родные люди, ежедневно я созваниваюсь со своей тётушкой по скайпу, и она рассказывает мне до ужаса страшные вещи, как они прячутся всей семьёй в подвале, сидят там несколько суток при том, что в подвале всего 10 градусов, постоянно слышны выстрелы, люди пребывают в полнейшей апатии, и не хочется уже ничего делать, лишь уснуть и не проснуться. Конечно, это страшно, когда близкие тебе люди рассказывают такое. Это мероприятие- меньшее, что мы можем сделать, и мы искренне надеемся, что всё собранное продовольствие поможет как можно большему количеству людей.