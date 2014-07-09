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Заведующий пляжем – лучшая летняя вакансия

9 июля 2014, 12:33
Лето для многих – это период отдыха. Однако не у всех получается взять отпуск и провести время у моря. Можно ли совместить приятное с полезным?

Лето для многих – это период отдыха. Однако не у всех получается взять отпуск и провести время у моря. Можно ли совместить приятное с полезным?

Служба исследований компании HeadHunter составила список самых привлекательных летних вакансий для дальневосточников, которые подразумевают либо сезонную работу, либо работу на курорте в летний период или на постоянной основе.

Так, в Сочи открыты вакансии заведующего пляжем, координатора гостей в парковой зоне, повара-мангальщика и спасателя в аквапарке. Соискатели с выдающимися вокальными данными могут откликнуться на вакансию бэк-вокалиста в Армавире. Для тех, кто имеет опыт работы организатором детских праздников и не боится путешествий, интересной будет вакансия аниматора в Турции или Египте. Если же нет желания покидать пределы родины, дальневосточники могут попробовать себя в роли актера-аниматора в детских садах и школах России. Кроме того, продолжается набор волонтеров на самое яркое музыкальное событие этого лета – фестиваль KUBANA, который пройдет в п. Веселовка. Также дальневосточники могут принять участие в конкурсе на должность директора экокурорта на Горном Алтае.

Отдельная позиция открыта в Хабаровске для тех, кто давно хотел реализовать мечту о работе организатора квестов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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