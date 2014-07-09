Заведующий пляжем – лучшая летняя вакансия

Так, в Сочи открыты вакансии заведующего пляжем, координатора гостей в парковой зоне, повара-мангальщика и спасателя в аквапарке. Соискатели с выдающимися вокальными данными могут откликнуться на вакансию бэк-вокалиста в Армавире. Для тех, кто имеет опыт работы организатором детских праздников и не боится путешествий, интересной будет вакансия аниматора в Турции или Египте. Если же нет желания покидать пределы родины, дальневосточники могут попробовать себя в роли актера-аниматора в детских садах и школах России. Кроме того, продолжается набор волонтеров на самое яркое музыкальное событие этого лета – фестиваль KUBANA, который пройдет в п. Веселовка. Также дальневосточники могут принять участие в конкурсе на должность директора экокурорта на Горном Алтае.